Пьяный водитель пытался сбить полицейских мужчину и женщину в Удмуртии

Опубликована: 23 июля 2021 г. 17:06





Следственным комитетаом завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья).

27 апреля 2021 года обвиняемый употребил спиртные напитки и около 15 часов находился на парковке возле рынка на ул. Азина в Ижевске в салоне арендуемого автомобиля, на котором оказывал услуги такси. Находясь в автомобиле, мужчина продолжил употреблять спиртные напитки. Находившиеся неподалеку девушки, заметившие, что мужчина находится за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщили об этом сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, патрулировавшим территорию возле рынка. После того, как полицейские – мужчина и женщина приблизились к автомобилю, который в это время двигался по парковке, обвиняемый резко увеличил скорость и сбил их, причинив обоим телесные повреждения. Одному из полицейских удалось остановить автомобиль, после чего обвиняемый был задержан.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, изъяты видеозаписи с телефонов свидетелей, допрошены очевидцы. Проведены судебно-медицинские экспертизы потерпевших.

С учетом собранной доказательственной базы, уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.