Убийцу женщины в Удмуртии нашли через 11 лет

Опубликована: 27 июля 2021 г. 17:12



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Заместителем прокурора Удмуртской Республики утверждено обвинительное заключение по факту убийства женщина, совершенного в августе 2010 года. Житель Сарапульского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В соответствии с обвинительным заключением, а также исходя из материалов дела установлено, что в один из дней августа житель одного из населенных пунктов Сарапульского района, находясь на участке местности в поле вблизи д. Мыльники в ходе возникшей ссоры из-за отказа вступить с ним в половую связь, взял в руки нож и нанес им в область грудной клетки удар своей знакомой, причинив ей тем самым смерть.

Затем, желая скрыть следы совершенного преступления, облил бензином тело женщины и поджег его, после этого с места преступления скрылся. Вместе с тем, его причастность к совершению данного преступления установлена в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сарапульский районный суд. За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.