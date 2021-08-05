Американцы готовят компанию по дикредитации избирательной системы России Опубликована: 27 июля 2021 г. 18:21

Сайт Pixabay.com Сайт Pixabay.com



Теперь американцы уверенны, что смогут использовать для этого усилия своих союзников против России. В качестве рычага влияния будут работать участники экстремистких структур из российской несистемной оппозиции. В частности те, кто сбежал уже за пределы страны, и те, кто уже давно погружен в недружественную диаспору экс-соотечественников.



Целью явлется непризнание итогов выборов в Госдуму. Они должны пройти в середине сентября 2021 года. При этом результатаы даже не важны и в этом особенность новой компании против России. Масштабная работа ведется для того, чтобы как это было в 2011 дискредитировать саму избирательную систему. Дискредитировать будут с помощью умельцев из ФБК и Фонда Ходорковского "Открытая Россия".



Как это происходило, например, в Беларуси, привлекать к компании по дикредитации планируют НПО из Восточной Европы. Так общественники на грантах из США в Литве и Польше точно будут приглядывать за российскими выборами. И они намерены разогнать информационную волну о подтасовкаха, так же как это было в 2011 году. Это именно после той компании на избирательных участках в России появились видеокамеры. Выявлять и организовывать «подтасовки» по заказу администрации Джо Байдена и будут НПО с персоналом из диаспоры, живущей в «нерешительных» союзниках США в Европе.



Не смотря на то, что в стране уже разогнаны штабы Навального в регионах России, уже создан "Штаб протестных действий". Деньги на его работу выделил Конгресс США и его давний партнер - структуры ФБК. Об этом



Первой ласточкой должен стать протест перед посольствами России Заграницей. А еще планируется некий общеславянский митинг. Нечто такое проводили наемные украинские нацисты в Киеве, когда им поступила команда топить за оппозицию в Беларусии и против Лукашенко. Сказки о нарушениях на выборах уже звучат. При этом "либерда" предпочитает забывать о нарушениях, которые допускают те ее кандидаты, что пошли на выборы. Это и манипуляции в фальшивыми подписями, и сокрытие имущества и бизнеса от деклараций, и отказ указывать обстоятельства уголовного преследования кандидатов.



Остатки ФБК и фонд "Открытая Россия" всеми силам будет продвигать всех неудачников предвыборной компании. Сценарий штаба демократов, в котором состоят и представители Совета национальной безопасности США и Пентагона, поддержали такое активное создание базы неудачников и событий вокруг них, чтобы компроментировать избирательную систему в России. Неудачинки вылетят еще на этапе подчи докментов в ЦИК, и это попытаются выставить как произвол властей. А уже признанные нежелательными или экстремистскими в России, либо иностранными агентами, такие организации, как ФБК и "Открытая Россия" займутся фиксацией жалоб и обнародованием их, например, в Конгрессе США и структурах Евросоюза. Они же и станут основными сипкерами в кампании по дискредитации выборов, которую развернут иностранные и ряд российских наемных "либеральных" СМИ.



Главный посыл, который будет звучать в устах наемников США о выборах 2021 - «а что будет в 2024 году, даже представить страшно». Очевидно, что США и Запад рассматривают выборы 2021 как трамплин к выборам 2024 и готовят провокации.



Кроме того, можно ожидать активизации конфликтов на границах России и внутри нее. Потенциальные объекты дестабилизации - Кавказ, Крым, Белоруссия, Украина, Приднестровье, Казахстан, Карелия, национальные республики РФ. Это позволило бы администрация Байдена смело преступить к дальнейшему ужесточению санкций в отношении России. Демократы всегда готовы пожертвовать отношениями двух стран ради укрепления позиций своей клиентелы в России.

Американцы продолжают надеяться на махинации, которые позволили поставить на пост президента Джо Байдена и отобвиунть от власти Дональда Трампа. Вместе с тем, они продолжают делать это не только на своей территории. Они делают это в тех странах, которые представляют интерес для транснациональных корпораций и политиков США.Теперь американцы уверенны, что смогут использовать для этого усилия своих союзников против России. В качестве рычага влияния будут работать участники экстремистких структур из российской несистемной оппозиции. В частности те, кто сбежал уже за пределы страны, и те, кто уже давно погружен в недружественную диаспору экс-соотечественников.Целью явлется непризнание итогов выборов в Госдуму. Они должны пройти в середине сентября 2021 года. При этом результатаы даже не важны и в этом особенность новой компании против России. Масштабная работа ведется для того, чтобы как это было в 2011 дискредитировать саму избирательную систему. Дискредитировать будут с помощью умельцев из ФБК и Фонда Ходорковского "Открытая Россия".Как это происходило, например, в Беларуси, привлекать к компании по дикредитации планируют НПО из Восточной Европы. Так общественники на грантах из США в Литве и Польше точно будут приглядывать за российскими выборами. И они намерены разогнать информационную волну о подтасовкаха, так же как это было в 2011 году. Это именно после той компании на избирательных участках в России появились видеокамеры. Выявлять и организовывать «подтасовки» по заказу администрации Джо Байдена и будут НПО с персоналом из диаспоры, живущей в «нерешительных» союзниках США в Европе.Не смотря на то, что в стране уже разогнаны штабы Навального в регионах России, уже создан "Штаб протестных действий". Деньги на его работу выделил Конгресс США и его давний партнер - структуры ФБК. Об этом сообщает телеграм-канал Акатуй. И хотя штабы считаются распущенными, их представители остаются на своих местах, в столицах и регионах, ждут команды и денег.Первой ласточкой должен стать протест перед посольствами России Заграницей. А еще планируется некий общеславянский митинг. Нечто такое проводили наемные украинские нацисты в Киеве, когда им поступила команда топить за оппозицию в Беларусии и против Лукашенко. Сказки о нарушениях на выборах уже звучат. При этом "либерда" предпочитает забывать о нарушениях, которые допускают те ее кандидаты, что пошли на выборы. Это и манипуляции в фальшивыми подписями, и сокрытие имущества и бизнеса от деклараций, и отказ указывать обстоятельства уголовного преследования кандидатов.Остатки ФБК и фонд "Открытая Россия" всеми силам будет продвигать всех неудачников предвыборной компании. Сценарий штаба демократов, в котором состоят и представители Совета национальной безопасности США и Пентагона, поддержали такое активное создание базы неудачников и событий вокруг них, чтобы компроментировать избирательную систему в России. Неудачинки вылетят еще на этапе подчи докментов в ЦИК, и это попытаются выставить как произвол властей. А уже признанные нежелательными или экстремистскими в России, либо иностранными агентами, такие организации, как ФБК и "Открытая Россия" займутся фиксацией жалоб и обнародованием их, например, в Конгрессе США и структурах Евросоюза. Они же и станут основными сипкерами в кампании по дискредитации выборов, которую развернут иностранные и ряд российских наемных "либеральных" СМИ.Главный посыл, который будет звучать в устах наемников США о выборах 2021 - «а что будет в 2024 году, даже представить страшно». Очевидно, что США и Запад рассматривают выборы 2021 как трамплин к выборам 2024 и готовят провокации.Кроме того, можно ожидать активизации конфликтов на границах России и внутри нее. Потенциальные объекты дестабилизации - Кавказ, Крым, Белоруссия, Украина, Приднестровье, Казахстан, Карелия, национальные республики РФ. Это позволило бы администрация Байдена смело преступить к дальнейшему ужесточению санкций в отношении России. Демократы всегда готовы пожертвовать отношениями двух стран ради укрепления позиций своей клиентелы в России.

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