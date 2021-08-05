В Удмуртии женщина отдала более миллиона рублей лже-брокерам

Опубликована: 29 июля 2021 г. 13:46





В дежурную часть ОМВД России по Малопургинскому району с заявлением о совершении в отношении нее преступления обратилась 37-летняя жительница района. Женщина пояснила, что в одной из социальных сетей она прошла опрос на тему получения дополнительного дохода, оставила свои контактные данные. Через несколько дней с ней связался неизвестный мужчина и предложил дополнительный заработок на бирже. Заявительница согласилась.

На специальный интернет-кошелек она внесла 12 000 рублей. Через несколько дней она получила сообщение о начисленной прибыли в размере 1400 рублей – эта сумма поступила на ее банковскую карту. Поверив в реальность заработка, женщина поддалась на уговоры «брокера», и, желая заработать более крупную сумму, перевела на счет еще почти 500 000 рублей – ее личные сбережения. После чего на ее счет поступило еще 43 000 рублей. Уверенная в получении дальнейшей прибыли, заявительница оформила 2 кредита на общую сумму более 500 000 рублей и перевела их на счет, а также «выигранные» 43 000 рублей. Но «прибыль» так и не поступила. Когда она стала требовать у «брокера» вернуть вложенные деньги, то получила ответ – вернуть их можно только после внесения еще 5000 долларов. Тогда заявительница поняла, что в отношении нее совершено противоправное деяние, и обратилась в полицию.

В настоящее время следователем ОМВД России по Малопургинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Общий ущерб превысил 1 миллион рублей.

МВД по Удмуртской Республике настоятельно рекомендует гражданам отказаться от участия в торгах на биржах при отсутствии специальных знаний и навыков, а также установки программного обеспечения, открывающего доступ к вашим мобильным телефонам и компьютерам. Прежде чем вкладывать деньги, переводить их на неизвестные счета, посоветуйтесь со специалистами, соберите информацию о данной фирме или бирже.

Если в отношении вас совершено аналогичное преступление, сообщите в полицию по тел. 02 (со всех мобильных - 102), либо в ближайший отдел полиции.