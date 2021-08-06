В Можге задержан подозреваемый в изнасиловании

Опубликована: 29 июля 2021 г. 15:59



Сайт Pixabay.com Сайт Pixabay.com

Можгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике продолжается расследование уголовного дела о сексуальном насилии в отношении девушки в г. Можга. По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством), задержан 32-летний житель г. Можга.

По данным следствия, 26 июля 2021 года в 22 час. 30 мин. подозреваемый, двигаясь на велосипеде по г. Можга, увидел идущую по тротуару ранее незнакомую 26-летнюю девушку. Мужчина напал на нее и, применяя насилие, затащил в кустарник возле тротуара. С целью подавления воли потерпевшей к сопротивлению, он нанес ей множественные удары кулаками по лицу и высказал угрозу убийством, после чего изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

После совершения преступления злоумышленник скрылся. В целях раскрытия преступления следователями совместно с полицейскими в течение более двух суток непрерывно выполнялся комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в результате которых личность предполагаемого преступника был установлена. Им оказался не работающий, ранее судимый за грабеж 32-летний житель г. Можга. Подозреваемый задержан. Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.