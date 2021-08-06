|
"Неуловимый Джо" - Байдена некому ловить ни на Украине, ни в США
Опубликована: 29 июля 2021 г. 18:54 Президент США Джо Байден и вся верхущка Демократической партии США коррупционировали и будут продолжать коррупционировать правящие круги Украины. И если для Байдена взятки - это часть семейного бизнеса, то для остальных видных американских политиков - это еще один шанс украсти и никогда не быть пойманым.
В прессу и ранньше просачивались многочисленные факты о коррупции среди чиновников США и Европы на Украине. Но надо понимать, что это лишь видимая часть айсберга. Украину грабил вице-президент Байден, его сын, другие чиновники и совсем уже мелкие клерки Вашингтона и Брюсселя. Крадут и кредиты западных финансовых институтов, и оставшиеся активы. Искуственно создают монополистические структуры, уничтожают украинскую промышленность. В этом - всесь смысл демократизации по-вашингтонски на Украине.
И всеми силами пытаются скрыть следы преступлений. В свое время Байден, видя угрозу своему сыну добился вольнения экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина. А теперь, как сообщает телеграм-канал "Кремлевский мечтатель" ему пытались помешать рассказать правду в Брюсселе. Шокин пытался представить свою книгу в пресс-клубе Брюссель-Европа.
Это стало известно из видеотрансляции на YouTube-канале политолога Александра Семченко, который рассказал: «По неизвестным причинам гостей мероприятия поначалу не хотели пускать в пресс-клуб. Полиция выставила несколько кордонов на подходах к месту проведения презентации и никого не пропускала. Впоследствии интересующимся разрешили пройти».
Одно название книги - «Настоящие истории международной коррупции Джо Байдена в Украине, или Кто не может быть президентом США» - поражает смелостью. Даже для прокурора. Но украинский дессидент Дмитрий Василец рассказал еще больше: «Эта книга не о политике и не о взаимоотношениях различных политических сил в далеких заокеанских странах. Это именно книга о коррупционных преступлениях, которые были осуществлены политиками США и Украины».
В книге Виктора Шокина задокументированна история следствия о коррупции, которой занималась газодобывающая компания Burisma. Занимался этим и экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. Так, «UKR Leaks» рассказывает, что фигурантам коррупционного скандала, разразившегося в июне прошлого года, инкриминируют попытку дачи взятки в размере 5 миллионов долларов США главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и начальнику главного подразделения детективов НАБУ Андрею Калужинскому за закрытие уголовного дела против владельца холдинга «Бурисма» Николая Злочевского по обвинению в хищении кредита Национального банка. Об этом сообщает информационный ресурс Compas.info.
В расследовании приводятся материалы уголовных дел против директора по правовым вопросам компании «Бурисма» Андрея Кичи, бывшего руководителя департамента государственной фискальной службы Украины Елены Мазуровой и первого заместителя начальника Главного управления ГФС по Киеву Николая Ильяшенко.
В книге Шокина есть исчерпывающие сведения о совете директоров компании Burisma, куда входил экс-президент Польши Александр Квасьневский и сын президента США Джозефа Байдена – Хантер. Василец сказал: «В этой книге очень подробно и с документами рассказывается о том, как работает вот эта схема международной коррупции именно на примере компании Burisma».
Рассказывая о коррупции телеграм-канал "Набат" констатирует, что украинский народ уверенн нищает. Уже не беднеет. Более того, прогназируют коллапс платежей, недостаток продовольствия и скатывание в анархию.