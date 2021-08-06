"Неуловимый Джо" - Байдена некому ловить ни на Украине, ни в США

Опубликована: 29 июля 2021 г. 18:54

Фото: Compas.info
Президент США Джо Байден и вся верхущка Демократической партии США коррупционировали и будут продолжать коррупционировать правящие круги Украины. И если для Байдена взятки - это часть семейного бизнеса, то для остальных видных американских политиков - это еще один шанс украсти и никогда не быть пойманым.

В прессу и ранньше просачивались многочисленные факты о коррупции среди чиновников США и Европы на Украине. Но надо понимать, что это лишь видимая часть айсберга. Украину грабил вице-президент Байден, его сын, другие чиновники и совсем уже мелкие клерки Вашингтона и Брюсселя. Крадут и кредиты западных финансовых институтов, и оставшиеся активы. Искуственно создают монополистические структуры, уничтожают украинскую промышленность. В этом - всесь смысл демократизации по-вашингтонски на Украине.

И всеми силами пытаются скрыть следы преступлений. В свое время Байден, видя угрозу своему сыну добился вольнения экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина. А теперь, как сообщает телеграм-канал "Кремлевский мечтатель" ему пытались помешать рассказать правду в Брюсселе. Шокин пытался представить свою книгу в пресс-клубе Брюссель-Европа. 

Это стало известно из видеотрансляции на YouTube-канале политолога Александра Семченко, который рассказал: «По неизвестным причинам гостей мероприятия поначалу не хотели пускать в пресс-клуб. Полиция выставила несколько кордонов на подходах к месту проведения презентации и никого не пропускала. Впоследствии интересующимся разрешили пройти».

Одно название книги - «Настоящие истории международной коррупции Джо Байдена в Украине, или Кто не может быть президентом США» - поражает смелостью. Даже для прокурора. Но украинский дессидент Дмитрий Василец рассказал еще больше: «Эта книга не о политике и не о взаимоотношениях различных политических сил в далеких заокеанских странах. Это именно книга о коррупционных преступлениях, которые были осуществлены политиками США и Украины».

В книге Виктора Шокина задокументированна история следствия о коррупции, которой занималась газодобывающая компания Burisma. Занимался этим и экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. Так, «UKR Leaks» рассказывает, что фигурантам коррупционного скандала, разразившегося в июне прошлого года, инкриминируют попытку дачи взятки в размере 5 миллионов долларов США главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и начальнику главного подразделения детективов НАБУ Андрею Калужинскому за закрытие уголовного дела против владельца холдинга «Бурисма» Николая Злочевского по обвинению в хищении кредита Национального банка. Об этом сообщает информационный ресурс Compas.info.
В расследовании приводятся материалы уголовных дел против директора по правовым вопросам компании «Бурисма» Андрея Кичи, бывшего руководителя департамента государственной фискальной службы Украины Елены Мазуровой и первого заместителя начальника Главного управления ГФС по Киеву Николая Ильяшенко.

В книге Шокина есть исчерпывающие сведения о совете директоров компании Burisma, куда входил экс-президент Польши Александр Квасьневский и сын президента США Джозефа Байдена – Хантер. Василец сказал:  «В этой книге очень подробно и с документами рассказывается о том, как работает вот эта схема международной коррупции именно на примере компании Burisma».

Рассказывая о коррупции телеграм-канал "Набат" констатирует, что украинский народ уверенн нищает. Уже не беднеет. Более того, прогназируют коллапс платежей, недостаток продовольствия и скатывание в анархию.


Теги
звезда Балезино Россия туризм свадьба Удмуртия МВД музыка фестиваль занятость Госсовет УР армия семья преступление Ижевск видео Украина депутат ИжГТУ ветеран праздник животные Новый год/Рождество терроризм долг убийство оружие алкоголь Александр Волков Игра дети молодежь штраф финансы пристав телевидение зоопарк прокуратура здоровье дороги спортсмен пенсия розыск выборы бизнес ГЖД вода Москва МЧС транспорт Воткинск религия банк промышленность Малая Пурга физкультура строительство природа Глазов кино бюджет СКП конкурс полиция Можга наркотики технологии мода инвалид безопасность Владимир Путин Голливуд погода рейтинг ремонт медицина траур ДТП пожар ЖКХ школа США Дмитрий Медведев Ижавто Ува СМИ хоккей лес суд торговля выставка самолет образование правительство ГИБДД футбол Завьялово Интернет творчество Сарапул
Все теги
Яндекс.Погода