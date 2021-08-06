В Удмуртии менеджер компании присвоил 330 тысяч рублей клиентов

Опубликована: 5 августа 2021 г. 10:57

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Следственным отделом по Октябрьскому району г. Ижевска    следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,  в крупном размере.

Следствием установлено, что обвиняемый, ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, был принят на работу в коммерческую организацию менеджером и наделен полномочиями по распоряжению товарно-материальными ценностями. В его обязанности входило подыскивать покупателей на реализуемый коммерческой организацией песок и сопровождать сделку. В период с 8 ноября 2018 года по 30 августа 2019 года обвиняемый, используя свое служебное положение,  получил от покупателей денежные средства в общей сумме 330 181 руб., однако в кассу организации их не внес, а руководству сообщил заведомо ложные сведения о покупателях. В дальнейшем он распорядился похищенными денежными средствами в личных целях.

В рамках расследования уголовного дела произведена выемка документов о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Допрошены ее сотрудники и руководство, а также свидетели - контрагенты фирмы, покупатели песка. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.


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