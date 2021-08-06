Убийца и насильник получил 22 года за преступление, совершенное 20 лет назад

Опубликована: 5 августа 2021 г. 11:03

Верховным Судом Удмуртской Республики рассмотрено в апелляционном порядке уголовное дело, расследованное следственным отделом по Индустриальному району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике, в отношении жителя Завьяловского района, осужденного по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Следствием и судом первой инстанции установлено, что в 2001 году осужденный в Первомайском районе г. Ижевска совершил изнасилование и убийство 14-летней девочки.

Преступление было раскрыто спустя 19 лет благодаря последовательной и планомерной работе следователей СК и полицейских, в результате которой в мае прошлого года были получены сведения о лицах, причастных к совершению преступления.

Приговором суда первой инстанции от 28 апреля текущего года осужденному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Верховный суд Удмуртской Республики, рассмотревший дело в апелляционном порядке, увеличил назначенное осужденному наказание до 22 лет лишения свободы.

 


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