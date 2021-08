Редактор латвийского The Insider Доброхотов связан со спецслужбами Запада

Опубликована: 5 августа 2021 г. 19:19



Youtube-канал "Факт&Чек" Youtube-канал "Факт&Чек"

Литовское издание The Insider зарегистрировано в Латвии. Но его главный редактор Роман Доброхотов давно связан с западными спецслужбами Запада. Это та информация - которую изо всех сил пытается опровергнуть Доброхотов. Однако все его утверждения натыкаются на финансирование, за счет которого жиет издание. Оно, в основном, поступает из США и Британии. Западные спецслужбы давно пользуются фондами и неправительственными организациями для поддерки своих агентов в России.Сам главный редактор Роман Доброхотов признался, что зарегистрировал издание в Латвии, чтобы не подчиняться российскому законодательству. Сам Доброхотов говорит : "Insider" - это латвийская организация. Находится вне российского правового поля и поэтому "Insider" не обязан отчитываться за такого рода гранты". Это предприятие получает странные премии, которые в России никому не известны. Такие как "Цайт" из Гамбурга или "Инновация" от Совета Европы. Есть и гранты от Госдепа США и Агентства по международной помощи США (USAID) за фейковый расследования того, как Доброхотов находит "фейки" в сообщениях официальных лиц России. Так, была, попытка доказать, что медицинская стстоистика по коронавирусу в России - фейк. Но - не удалось.Или премия "Редколегия" фонда "Среда" Бориса Зимина, регулярного спонсора другого "борца" за деньги - Навального. Ее дали лично Доброхотову. А еще лично Доброхотову в 2018 году выдал премию за "проведение журналистских расследований" Михаил Ходорковский, уголовник-миллиардер. И таких расследований в интересах разнообразных авантюристов и на деньги иностранных спецслужб у Доброхотова очень много.Однако, нашла коса на камень, когда Доброхотов захотели воспользоваться подложными материалами, которые ему предоставили британские разведчики из известной частной конторы. Тогда The Insider совместно с Bellingcat решили оболгать журналиста из Нидерландов Макс ван дер Верфф. Используя массу краденой информации, сканов паспортов и т.д. Доброхотов просто вылил грязь на людей, которые не верят в украинскую версию сбития над Донбассом самолета Boeing MH17 летом 2014 года.В частности, Макс ван дер Верфф, журналист из Нидерландов сумел доказать , что видео зенитно-ракетного комплекса "Бук", который перевозил грузовой автомобиль рядом с Макеевкой было снято в 2012 году. То есть за 2 года до инцидента. Но расследователи из издания Bellingcat намеренно удалили временную метку на видео. Кроме того, он сумел доказать, что следствие в Нидерландах ведется формально , без должного внимания к деталям. Так, например, удалось найти недостающие детали самолета - они просто валялись на земле в Донбассе.Вот за это и отомстил голландцу The Insider, опубликовав недостоверные сведения о том, ван дер Верфф сотрудничает с ГРУ. Ссылку на указанный материал Доброхотов опубликовал в своем Твиттере, а в комментариях к статье дополнительно указал, что ван дер Верфф совершает преступление, работая на разведку Российской Федерации.Голландец поступил просто - подал в СК России заявление на главного редактора Р. Доброхотова по ст. "Клевета". "В отношении Романа Доброхотова подано заявление по части 2 статьи 128 УК РФ о клевете в адрес ван дер Верффа и индивидуально неопределенных сотрудников ГРУ Минобороны России", — сказала адвокат, занимающаяся этим делом. Экспертиза, как говорит адвокат голландца, установила, что в статье издания и твиттере Доброхотова содержится «негативная информация» в отношении журналиста. А кроме уголовного преследования у адвоката и ее голландского клиента - иска о защите чести и достоинства к изданию и его главреду.