Редактор латвийского The Insider Доброхотов связан со спецслужбами Запада

Опубликована: 5 августа 2021 г. 19:19

Youtube-канал "Факт&Чек"
Литовское издание The Insider зарегистрировано в Латвии. Но его главный редактор Роман Доброхотов давно связан с западными спецслужбами Запада. Это та информация - которую изо всех сил пытается опровергнуть Доброхотов. Однако все его утверждения натыкаются на  финансирование, за счет которого жиет издание. Оно, в основном, поступает из США и Британии. Западные спецслужбы давно пользуются фондами и неправительственными организациями для поддерки своих агентов в России.

Сам главный редактор Роман Доброхотов признался, что зарегистрировал издание в Латвии, чтобы не подчиняться российскому законодательству. Сам Доброхотов говорит: "Insider" - это латвийская организация. Находится вне российского правового поля и поэтому "Insider" не обязан отчитываться за такого рода гранты". Это предприятие получает странные премии, которые в России никому не известны. Такие как "Цайт" из Гамбурга или "Инновация" от Совета Европы. Есть и гранты от Госдепа США и Агентства по международной помощи США (USAID) за фейковый расследования того, как Доброхотов находит "фейки" в сообщениях официальных лиц России. Так, была, попытка доказать, что медицинская стстоистика по коронавирусу в России - фейк. Но - не удалось. 
 
Или премия "Редколегия" фонда "Среда" Бориса Зимина, регулярного спонсора другого "борца" за деньги - Навального. Ее дали лично Доброхотову. А еще лично Доброхотову в 2018 году выдал премию за "проведение журналистских расследований" Михаил Ходорковский, уголовник-миллиардер. И таких расследований в интересах разнообразных авантюристов и на деньги иностранных спецслужб у Доброхотова очень много.

Однако, нашла коса на камень, когда Доброхотов захотели воспользоваться подложными материалами, которые ему предоставили британские разведчики из известной частной конторы. Тогда The Insider совместно с Bellingcat решили оболгать журналиста из Нидерландов Макс ван дер Верфф. Используя массу краденой информации, сканов паспортов и т.д. Доброхотов просто вылил грязь на людей, которые не верят в украинскую версию сбития над Донбассом самолета Boeing MH17 летом 2014 года. 

В частности, Макс ван дер Верфф, журналист из Нидерландов сумел доказать, что видео зенитно-ракетного комплекса "Бук", который перевозил грузовой автомобиль рядом с Макеевкой было снято в 2012 году. То есть за 2 года до инцидента. Но расследователи из издания Bellingcat намеренно удалили временную метку на видео. Кроме того, он сумел доказать, что следствие в Нидерландах ведется формально, без должного внимания к деталям. Так, например, удалось найти недостающие детали самолета - они просто валялись на земле в Донбассе.

Вот за это и отомстил голландцу The Insider, опубликовав недостоверные сведения о том, ван дер Верфф сотрудничает с ГРУ. Ссылку на указанный материал Доброхотов опубликовал в своем Твиттере, а в комментариях к статье дополнительно указал, что ван дер Верфф совершает преступление, работая на разведку Российской Федерации.

Голландец поступил просто - подал в СК России заявление на главного редактора Р. Доброхотова по ст. "Клевета". "В отношении Романа Доброхотова подано заявление по части 2 статьи 128 УК РФ о клевете в адрес ван дер Верффа и индивидуально неопределенных сотрудников ГРУ Минобороны России", — сказала адвокат, занимающаяся этим делом. Экспертиза, как говорит адвокат голландца, установила, что в статье издания и твиттере Доброхотова содержится «негативная информация» в отношении журналиста. А кроме уголовного преследования у адвоката и ее голландского клиента - иска о защите чести и достоинства к изданию и его главреду. 


Теги
Дмитрий Медведев животные финансы творчество вода промышленность музыка религия физкультура природа образование США бюджет бизнес Малая Пурга Ижавто розыск Россия ГИБДД транспорт терроризм Сарапул Воткинск футбол самолет строительство Голливуд Игра здоровье выборы телевидение погода лес медицина безопасность ветеран суд видео дети Глазов мода торговля ГЖД банк инвалид правительство хоккей убийство фестиваль ИжГТУ Новый год/Рождество ДТП дороги занятость штраф свадьба долг туризм Балезино пенсия МВД армия преступление ремонт конкурс Александр Волков Интернет оружие Владимир Путин праздник Ижевск траур депутат кино Удмуртия молодежь семья МЧС школа Украина Можга технологии пристав Москва Госсовет УР полиция спортсмен СМИ прокуратура Ува алкоголь ЖКХ пожар зоопарк рейтинг наркотики СКП звезда выставка Завьялово
Все теги
Яндекс.Погода