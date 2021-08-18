За кражу 11 «iPhone» в Ижевске преступенику дали 5 лет колонии

Опубликована: 12 августа 2021 г. 12:38

Прокуратурой Ленинского района г. Ижевска  поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жителя г.Уфа, по факту совершения разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия в крупном размере.

Установлено, что 4 марта 2020 года житель г. Уфа совместно с неустановленным следствием  лицом совершил разбойное нападение с применением предмета похожего на пистолет в магазине электроники по  ул. Клубная г. Ижевска, где открыто похитил мобильные телефоны марки «iPhone» в количестве 11 штук на сумму более 459 тыс. руб.

Судом ему  назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Материалы уголовного дела в отношении подельника осужденного выделены в отдельное производство.


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