За кражу 11 «iPhone» в Ижевске преступенику дали 5 лет колонии

Опубликована: 12 августа 2021 г. 12:38





Прокуратурой Ленинского района г. Ижевска поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жителя г.Уфа, по факту совершения разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия в крупном размере.

Установлено, что 4 марта 2020 года житель г. Уфа совместно с неустановленным следствием лицом совершил разбойное нападение с применением предмета похожего на пистолет в магазине электроники по ул. Клубная г. Ижевска, где открыто похитил мобильные телефоны марки «iPhone» в количестве 11 штук на сумму более 459 тыс. руб.

Судом ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Материалы уголовного дела в отношении подельника осужденного выделены в отдельное производство.