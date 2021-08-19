В Удмуртии на 11 лет осудили вора в законе за статус и бунт

Опубликована: 12 августа 2021 г. 17:55

12 августа 2021 года, Верховным судом Удмуртской Республики провозглашен приговор в отношении 64-летнего жителя г. Москвы, который признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210-1 УК РФ) и в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (часть вторая статьи 321 УК РФ).

Уголовное дело о преступлении, предусмотренном статьей 210-1 УК РФ, рассмотрено в Удмуртии впервые.

Оценив представленные государственным обвинителем доказательства, суд установил, что в 1999 году в результате проведения процедуры, основанной на принятых в криминальной среде правилах и традициях, осужденный занял  высшее положение в преступной иерархии, получив статус так называемого «вора в законе».

Будучи осведомленным об уголовной ответственности за это, не отказался от своего криминального статуса и намеренно продолжил занимать высшее положение в преступной иерархии, придерживаясь правил и обычаев, принятых в криминальной среде.

Кроме того, отбывая уголовное наказание в виде лишения свободы в одной из исправительных колоний Удмуртской Республики, виновный применил в сентябре 2020 года в отношении сотрудника колонии  в связи с осуществлением им служебной деятельности не опасное для жизни и здоровья насилие, чем дезорганизовал деятельность этого учреждения.

Суд определил ему наказание в виде лишения свободы на срок  11 лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 4 месяца и выплатой штрафа в размере  500 тысяч рублей в доход государства.

В законную силу приговор не вступил.






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