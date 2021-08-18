Эстонского шпиона выслали за получение секретных документов России

Опубликована: 12 августа 2021 г. 18:13



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Из России выслали Марта Лятте. Это эстонский дипломатический работник, который с поличным взят при попытке получения документов, касающихся деятельность России в Арктике. Интересно, что интересов в Арктике у Эстонии нет и быть не может - страна не имеет совсем никакихвыходов к арктическим водам. Понятно, что консул действовал в интересах своих натовских или просто американских кураторов.Россия объявила персоной нон грата Марта Лятте. В течении недели он должен будет покинуть страну. Эстонцы в ответ высылают россиянина, высылают без объявления претензии. Но и эта мера не останется без последствий. Из России будет выслан еще один дипработник Эстонии - теперь уже в порядке взаимности. Как сообщили в МИД России, впереди могут быть еще высылки дипломатов.