Водитель КамАЗа сбил пешехода на территории предприятия

Опубликована: 13 августа 2021 г. 13:18

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Увинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

         По данным следствия, 27 мая 2021 года на территории одного из предприятий в пос. Ува  водитель автомобиля КАМАЗ в следствие нарушения правил техники безопасности  и эксплуатации транспортных средств совершил наезд на пешехода - 36-летнего мужчину. В результате наезда он получил телесные повреждения, от которых через непродолжительное время скончался в больнице.

        В рамках первоначальных следственных действий произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются свидетели и очевидцы, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.


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