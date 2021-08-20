Покупая ноутбуки в Ижевске для учебного заведения на полмиллиона рублей мужчина их присвоил

Опубликована: 16 августа 2021 г. 15:47

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Следственным отделом по Октябрьскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике по факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст.159 УК РФ). В совершении преступления подозревается сотрудник службы материально-технического обеспечения одного из учебных заведений в Ижевске.

По данным следствия, в период с 15 по 22 июня 2021 года подозреваемый с использованием своего служебного положения путем обмана похитил принадлежащие коммерческой организации 7 ноутбуков общей стоимостью 540 400 рублей, якобы намереваясь приобрести их для нужд образовательного учреждения.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся мероприятия по выявлению возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

 


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