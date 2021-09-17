Житель Можги избил и изнасиловал девушку

Опубликована: 2 сентября 2021 г. 17:34

Можгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя г. Можги, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).

Следствием установлено, что 26 июля 2021 года в 22 час. 30 мин. обвиняемый, двигаясь на велосипеде по г. Можге, увидел идущую по тротуару ранее незнакомую 26-летнюю девушку. Мужчина напал на нее и, применяя насилие, затащил в кустарник возле тротуара. С целью подавления воли потерпевшей к сопротивлению, он нанес ей множественные удары кулаками по лицу и высказал угрозу убийством, после чего изнасиловал и совершил иные насильственные действия сексуального характера.

После совершения преступления злоумышленник скрылся. В целях раскрытия преступления следователями совместно с полицейскими в течение более двух суток непрерывно выполнялся комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в результате которых личность злоумышленника была установлена. Им оказался не работающий, ранее судимый за грабеж 32-летний житель г. Можга.

Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд.


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