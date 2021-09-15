В Удмуртии задержан 17-летний закладчик наркотического интернет-магазина

Опубликована: 8 сентября 2021 г. 14:58

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Воткинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя г. Воткинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере).

По данным следствия, вечером 6 сентября 2021 года в г. Воткинске сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств задержали студента одного из Воткинских техникумов, поместившего в тайниковое хранилище наркотическое средство в крупном размере. Задержанный пояснил, что является «закладчиком» магазина, осуществляющего реализацию наркотических средств.  

В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенного преступления, за которое предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двадцати лет.

 


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