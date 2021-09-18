В Ижевске мужчина перечислил злоумышленниками 1,3 млн рублей

Опубликована: 8 сентября 2021 г. 16:21

Сайт Pixabay.com

Следственным отделом по Первомайскому району УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, в середине августа потерпевшему позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Звонивший сообщил, что неустановленные лица пытаются похитить с его банковского счета денежные средства, и для предотвращения незаконных операций необходимо перевести имеющиеся деньги на безопасный счет. В последующем потерпевшему в течение трех дней звонили неизвестные и путем обмана убеждали перевести денежные средства на различные счета. В результате потерпевший перечислил на 4 счета более 1,3 миллиона рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам: ни под каким предлогом не перечисляйте незнакомым денежные средства. Если вы получили сообщение о подозрительных операциях по вашему счету, незамедлительно позвоните на телефон горячей линии банка, который указан на оборотной стороне карты.


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