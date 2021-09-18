Опубликована: 8 сентября 2021 г. 15:34



Сайт: ПолитНавгатор. Сайт: ПолитНавгатор.

От пропагандиста украинской армии и гомосексуализма отвернулась родная мать.

Журналист украинского телеканала ICTV Владислав Круглов родился в Луганской области. Но теперь он упорно продвигает идеи кровавой зачистки своей родины. За пропаганду убийства одних украинцев другими украинцами гей был награжден военными Украины, сообщает телеграм-канал "Кремлевская прачка". Армия украины расщедрилась для гомосексуалиста нагрудным знаком Командования объединенных сил ВС Украины "За службу и доблесть" III степени, сообщил телеграм-канал "Голос Мордора".

Мать Круглова не обрадовалась "успеху" и не поздравила сына, передаёт «ПолитНавигатор». В издании даже появились переписка, гда мама сетует на то, что беспорядочные гомосексуальные связи пропагандиста стали причиной его заболевания, которое потребовало хирургического вмешательства: "Влад, когда тебе делали операцию парапрактит, уже тогда доктор сказал, что тебя трахнули и занесли инфекцию. Попомни – это только начало. Теперь я буду называть тебя Валюшей".

При этом женщина не скрывает, и опасается за жизнь и здоровье молодого человека. При этом и нетерпимо относится к его наклонностям, но пишет, что любит его.

Круглов ответил матери: "Таких, как эта женщина, я бы лишал права голоса". Это давняя места киевских властей - лишить права голоса население Донбасса и Луганска.

Еще один скандал, связанный со штатным геем-пропогоднистом, связан с тем, что он шантажировал своего бывшего любовника и требовал с него денег за использование... Нет, не отверстий Курглова, а его жилища и видеотехники. Потом экс-любовник сообщил, что у него есть видео, где Круглов употребляет наркотики. После этого Круглов перестал требовать деньги с "бывшего".