У жителей Удмуртии дистанционно украли 13 млн рублей за неделю

Опубликована: 13 сентября 2021 г. 15:28



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В период с 6 сентября по 12 сентября текущего года в органы внутренних дел Удмуртской Республики поступило 92 сообщения от граждан о хищении денежных средств с их банковских счетов, совершенном дистанционным способом. Преступления были совершены под предлогом защиты от незаконных транзакций, получения дополнительного заработка путем инвестиций покупки и продажи товаров и услуг в сети интернет. 17 уголовных дел возбуждено по фактам краж со счетов утерянных или похищенных карт. Общий ущерб, причиненный гражданам, составил 13 320 000 рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших указанные преступления.

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам: ни под каким предлогом не называйте посторонним данные своих банковских карт и счетов, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков. Если у вас запрашивают баланс карты, просят назвать коды и пароли, прекратите разговор и перезвоните на «горячую линию банка». Ее номер указан на обороте банковской карты. Кроме того, МВД по Удмуртской Республике настоятельно рекомендует гражданам отказаться от участия в торгах на биржах при отсутствии специальных знаний и навыков. Прежде чем вкладывать деньги, переводить их на неизвестные счета, посоветуйтесь со специалистами, соберите информацию о данной фирме или бирже. В случае утраты банковской карты необходимо незамедлительно обратиться в банк с заявлением о блокировке карты.

Если в отношении вас совершено аналогичное преступление, сообщите в полицию по тел. 02 (со всех мобильных - 102), либо в ближайший отдел полиции.