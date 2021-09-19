Андрей Лошак получил деньги и задачи от США на кино против России

Опубликована: 13 сентября 2021 г. 15:40

Понятно одно, возврата в доцифровую эпоху не будет. И Россия все больше нуждается в единых подходах и алгоритме действий, с тем, чтобы правила игры были одни для всех. Иначе мир придется разделять на отдельные и закрытые друг от друга интернет-зоны.