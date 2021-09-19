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Андрей Лошак получил деньги и задачи от США на кино против России
Опубликована: 13 сентября 2021 г. 15:40 Бывший сотрудник НТВ и телеканала "Дождь", бывший журналист Андрей Лошак ушел в независимую грантовую деятельность, которую сам почитает журналистикой. Сейчас он готовит на деньги из США кино о том, как в их выборы вешивались российские киберпреступники. Правда так и не ясно, в какие из этих выборов - в выборы 2016, где победил Трамп или в выборы 2020, где победил Байден? Просто, судя по тому, что происходит в США и с их союзниками, получается, что злобные хакеры играют за обе стороны. Теперь американцы хотят обвинисть в собственных махинациях Россию. Поэтому появляются сообщения о киберпреступлениях, которые якобы совершили именно "русские".
Выборы приближаются в России и тем активнее становится проамериканская рать НКО, живущая подачками из США. Бывший сотрудник телеканала «Дождь» (признано в РФ иноагентом), Лошак уже несколько месяцев работает над фильмом про вмешательство про вмешательство России в выборы в США.
Материал для фильма предоставляют кадровые сотрудники спецслужб США. RT опуликовала данные о том, что Лошаку дают деньги из-за рубежа, чтобы доказать вину Москвы в главном политическом скандале еще 2016 года. Но, что удивительно, источники в Америке упорно утверждают, что эти обвинения безпочвенны, потому съемки кино и буксуют. Однако Лошаку уже заплатили за результат, поскольку США и их союзникам очень нужно, чтобы у них появился новый инструмент давления на Россию. Они полагают, что тогда они смогут применить против России 5 статью устава НАТО. И приравнять несуществующие кибератаки к военной агрессии, обвинив в них Российскую Федерацию.
Уже в феврале американские киберкоманды разместили своих специалистов на территории Черногории, Македонии, Украины. Как сообщает Евразия Дейли, британский генерал Адриан Брэдшоу, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе, заявил, «что „фейковые“ новости, кибервзломы и политическое воздействие против одной из стран НАТО могут быть расценены как акт агрессии против всего альянса». Якобы в ответ натовцы уже взращивают "фермы ботов", создают сети руссофобских комментаторов, настраивают поисковые алгоритмы западных поисковиков и социальных сетей на выдачу негативной информации о России даже по самым невинным запросам.
Понятно одно, возврата в доцифровую эпоху не будет. И Россия все больше нуждается в единых подходах и алгоритме действий, с тем, чтобы правила игры были одни для всех. Иначе мир придется разделять на отдельные и закрытые друг от друга интернет-зоны.