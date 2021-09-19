Мотоциклист без прав погиб в столкновении с автомобилем в Ижевске

Опубликована: 16 сентября 2021 г. 13:58

Отдел пропаганды УГИБДД МВД по Удмуртии

15 сентября 2021 года, около 18 часов 30 минут, на улице Удмуртской г. Ижевска 23-летний водитель автомобиля «Kia Rio» при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся по главной дороге мотоциклом «Suzuki», с последующим столкновением мотоцикла «Suzuki» с двигающимся навстречу автомобилем «Mitsubishi Outlander» под управлением 41-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия 22-летний водитель мотоцикла «Suzuki» от полученных травм скончался на месте происшествия. Мотоциклист не имел специального права управления транспортными средствами, а его транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствие с пунктом 8.3 Правил дорожного движения РФ при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.


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