Наемники США готовятся сорвать выборы в России

Опубликована: 16 сентября 2021 г. 14:40

Политика - это рынок, рынок идей, рынок кандидатов, рынок избирателей. Но тут, как и в любой другой сфере экономической жизни бывает хороший бизнес, бывает плохой, да и рынок бывает вполне себе черный.

Яркими представителями черного рынка в политическом бизнесе России являются многочисленные последователи и наемники уголовника Михаила Ходорковского, точнее, американских и иных западных спецслужб. Для них Ходорковский и создал всю эту массу НКО, СМИ и фондов, через которые осваивает долларовые бюджеты.

Вот к примеру Наталья Арно. Жена сенатора США завозит в Россию массу денег, которые идут на поддержку деструктивных нелегальных политических сил. Арно снабжает ценными указаниями и деньгами Госдеам США всю несистемную оппозицию, считают журналисты НТВ. Она знакома с Джо Байденом, официально работает президентом фонда "Свободная Россия".  

Еще в 2019 году фонд "Свободная Россия" внесен Минюстом России в список нежелательных. А Минфин США освободил фонд от налогов. Госдеповский фонд NED предоставил фонду грант на 81 тысячу долларов. Это только один фонд и один грант.

А есть, например, "Открытая Россия", фонд Ходорковского, который переименовался в "Human Rights Project Management",  чей сайт и вовсе теперь зарегистрирован в Киеве. Эта контора тоже постоянно получает иностранные деньги на деятельность в России. Так, оппозиционер Андрей Пивоваров, как сообщают журналисты, неоднократно получал деньги из Лондона от местного представительства "Открытой России". Там фигурировали суммы 15 000 и 45 000 долларов. Деньги приходили на некий его грузинский счет, он скрывал его даже от политических соратников. Но в соратники врут, что он вкладывал свои деньги.

Еще одна компания подельников, ФБК, признанная экстремистской организацией. Фонд Навального тоже собирал деньги. Так, Волков, финансист Навального вполне свой в главных американских фондах, распределяющих деньги на подрывную деятельность в России. Он общается например с сенатором Салливаном, который руководит IRI - "Международным республиканским институтом", фондом Госдепа под эгидой Республиканской партии США.

Впрочем в ФБК совсем обнаглели, практически напрямую получая деньги из иностранных посольств. Те данные, по насквозь дырявому "Умному голосованию" которые обнародованы в последнее время описываю бесхитростную схему. Граждане России нанимаются работать в посольства США, Канады, Германии и иных стран НАТО, им целевым образом передаются деньги, потом эти деньги граждане перечисляют ФБК. Много денег.

Сейчас все эти грантососы не скрывают, основная задача, которая ставится сейчас - добиться признания выборов в России нелегитимными. К примеру, признанное иностранным агентом движение "Голос", проводит в 
Питере учебу для наблюдателей с преподаванием техники провокации. Об этом сообщают "Вести". Обучаемым наблюдателям так и говорится, что их задача в том, чтобы сорвать выборы, добиться скандала, добиться, чтобы наблюдателя выгнали с участка. Любыми средствами.

Впереди - сложные выборы.



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