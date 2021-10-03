Зеленский готовит провокации на фронте с ДНР и выступление в ООН

Опубликована: 20 сентября 2021 г. 21:23



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На Украине ожидают новых провокаций со стороны вооруженных сил Украины.Новый документ попал в руки украинского антифашистского сопротивления. Ребята из «Beregini» нашли бумагу о том, как руководство армии готовит под видом учений очередные преступления, происходит это с ведома и под управлением американцев. Называться операция будет командно-штабными учениями «Объединенные усилия-2021».И что интересно, американцы, наученные опытом "растворения" правительственной войсковой группировки в Афганистане, решили отработать похожий сценарий на Украине. Командование полагает, что нежелание военных воевать является много более важным фактором, чем наличие артиллерии или танков. Кроме того, фактически укро-нацистские командиры признают, что личный состав не желает убивать жителей Донбасса, а армейские корпуса республик Донбасса остаются в высшей степени боеспособными.Сценарий учений предусматривает возникновение массы беженцев, которые не соберутся воевать, а попытаются уйти от линии фронта на территорию Центральной и Западной Украины. Муниципальные и региональные власти справиться с этим потоком не смогут. При этом власти побоятся создавать местное ополчение и беженцев пртидется размещать в фильтрационных лагерях. Там украинские граждане станут живым щитом и поводом для нацистской пропаганды.Не стоит полагать, что власти Украины совсем идиоты, и не понимают, что кускам автобусов, которые на международные площадки возил с теми целями еше Порошенко, и паспортам красного цвета, кто-то поверит. Поэтому 22-24 сентября в документе запланированы массовые потери, сотни раненых и убитых, по 30-60 уничтоженных боевых машин в суткиПочему именно 22-24 сентября? Потому что президент нацисткого режима Украины Владимир Зеленский будет обращаться к мировым лидерам в ходе дебатов Генеральной ассамблеи ООН. Владимир Зеленский уже вылетел в Нью-Йорк. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова: "В понедельник начнется визит президента в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, представителями международных организаций, в частности с генсеком ООН".

Общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся в Нью-Йорке как раз 21-27 сентября. И Зеленскому будет очень удобно показать спровоцированное им же обострение на Донбассе с 22 по 24 сентября, чтобы добиться очередных траншей помощи и иной поддержки своему рассыпающем режиму.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что командование нацистов совсем не верит в боевой дух и способность воевать подчиненных войск. Теперь они способны только на провокации, способны воевать только с гражданскими. Или бежать из "котлов", как это было в Иловайске и Дебальцево, бросая технику и рядовой состав.