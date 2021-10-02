Мужчина в Ижевске ударом ножа убил бомжа

Опубликована: 20 сентября 2021 г. 22:09





Следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 17 сентября в вечернее время 40-летний обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим 70-летним знакомым, являющимся лицом без определенного места жительства, на участке местности между домами по ул. Пушкинская и ул. Красноармейская г. Ижевска.

В ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый достал из рюкзака нож и нанес им один удар в область живота потерпевшего. В результате причиненной травмы мужчина скончался на месте происшествия от внутреннего кровотечения.

Также установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений, постоянного места жительства не имеет. Мужчина задержан в порядке ст.91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.