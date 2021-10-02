Жителя Сарапула будут судить за публикацию интимных фотографий знакомых девушек

Опубликована: 21 сентября 2021 г. 21:35



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Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

По данным следствия, с января по апрель 2021 года 27-летний житель г. Сарапула с использованием мобильного телефона, имеющего доступ в сеть Интернет, зарегистрировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, свободную для доступа неопределенного круга лиц, предназначенную для обсуждения лиц женского пола, где стал размещать фотографии девушек интимного характера, полученные от пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Получены сведения о нарушении неприкосновенности частной жизни шестерых потерпевших жительниц Удмуртии, в т.ч. одной несовершеннолетней.

При содействии отдела «К» МВД по Удмуртской Республики личность мужчины установлена, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление сведений о дополнительных фактах преступной деятельности, связанной с незаконным собиранием и распространением сведений о частной жизни лиц, составляющих личную и семейную тайну.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.