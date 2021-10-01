Коррупция в армии Украины приводит к потере секретных сведений.

Опубликована: 21 сентября 2021 г. 19:56

Сайт: Русская весна

Украину погубит коррупция. Уже губит. И в первую очередь - это коррупция в армии. Она стала препятствием даже для вступления в НАТО.

Западные хозяева киевского режима говорят о невозможности вступления окраины Руси в прямым текстом. Прямо указывают при этом, что вороватые юго-западные побочные "родственники", галичане, своим феерическим воровством отодвигают интеграцию Украины в Еврорейх все дальше.

Сайт "Русская весна" сообщает, что именно коррупция позволила получить документы из штабов ВСУ о проведении учений «Объединенные усилия — 2021». Их западные генералы решили провести на Украине в ответ на стратегические учения России и Беларуси с участием ряда стран Евразии под названием «Запад-2021».

Бумаги "потерял " начальник Института государственного военного управления Национального университета обороны Украины генерал-майором Александром Дузь-Крятченко. Это не какой-либо секретарь или посыльный. Он будет старшим посредником при командующем группировки десантно-штурмовых войск. Но теперь очевидно, что генерал решил будто на него не распространяются законы о защите информации. Так и приказы он отправлял и получал с помощью обычной электронной почты. Незащищенной, гражданской "электронки".

Коррупция тут в том, что "сильнейшая армия на континенте", как на совершенно серьезно говорят о ней украинские нацисты у власти в Киеве, закупают аппаратуру шифрования у тех, кто обеспечит откат подольше, а не качество сокрытия данных. Аппаратура шифрования системы «Днiпро» в итоге подвержена массе сбоев, когда файлы или не открываются, или приходят в нечитаемом виде. Вот поэтому украинские военные пользуются простой почтой. Смешно, но чтобы военного не заругали "секретчики", один и тот же файл отправляют и в системе «Днiпро» и каким-нибудь вульгарным Gmail или Ukr.net. Просто через смартфон, потому что так есть хоть какая-то гарантия доставки файлов.

Вот и генерал Дузь-Крятченко пользуется этим военно-украинским "ноу хау". 

Можно, конечно, предположить, что генерал просто за деньги передал документы иностранной разведке. И так приказ об учениях стал предметом гласности, подразделения антифашистского сопротивления "Берегини". Беда (хотя, для республик Донбасса - удача) в том, что такое отношение к секретам среди укровояк абсолютно повальное, совершенно обыкновенное. В итоге тайны "сильнейшей армии континента" ни для кого не тайны. Но все это приводит к снижению доверия иностранных военных к Украине.

И это еще у генерала Дузь-Крятченко нет смартфона и смарт-часов Apple, которые слушают происходящее вокруг. А вот у командующего войсками «ООС» генерала Павлюка они есть. Страшно представить, какие секреты утекают через них. 


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