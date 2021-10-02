Мужчина в Ижевске украл с помощью мобильного банка 202 тысячи рублей

Опубликована: 30 сентября 2021 г. 22:33

Pixabay.com

Сотрудниками межрайонного отдела №5 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний ижевчанин, подозреваемый в хищении 202.000 рублей с банковского счета жительницы г. Ижевска.

Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый приобрел в салоне сотовой связи сим-карту. В процессе эксплуатации мужчина обнаружил, что полученный им номер телефона привязан к действующему мобильному банку другого человека, ранее владевшего этим же номером. В последующем, имея доступ к мобильному банку, он неоднократно различными суммами осуществлял списание денежных средств с банковского счета потерпевшей. Когда ижевчанка обратила внимание на то, что у нее со счета стали пропадать денежные средства, она обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 202.000 рублей.

Отделом по Первомайскому району Следственного управления УМВД России по г.Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»). За данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.  


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