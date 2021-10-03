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Франция первой пала в борьбе Австралии, США и Британии с Китаем
Опубликована: 30 сентября 2021 г. 22:29 Новый военный блок решили создать на Тихом океане США и их подельники по англо-саксонскому миру. США, их пудель Великобритания и, теперь уже общая для Лондона и Вашингтона колония, Австралия создали AUKUS. Задача одна - борьба с Китаем и выстраиваемой им сфере взаимоотношений в регионе.
Интересно, что кроме брекситного острова никого из НАТО в новый агрессивный блок американца не позвали. И тем обидели остальных своих клиентов.
Более того, чуть ли не первым решением Австралии стал отказ от контракта на поставку дизельных подводных лодок из Франции. Удар по компании Naval Group глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в Париже назвал "ударом в спину", сообщает РИА Новости.
Кусок рынка на 12 подлодок с обслуживанием на пару-тройку десятилетий потянул на 66 млрд долларов США. Но вот беда, французы совсем не спешили с поставками. И после 2017 года, когда было объявлено о контракте, ни одна подлодка так и не поступила во флот Австралии.
При этом американцы пообещали поставить десяток атомных подводных лодок. Тех подлодок, которые уж точно намного более продвинутые чем французские дизельные. Самое главное - ядерные подлодки в США клепают уже многие десятилетия и это одна из немногих компетенций, в которых у США однозначный приоритет. А значит австралийцам
не придется ждать до неведомого года через десятилетие, когда к ним поступят современные и мощные субмарины.
И вот 15 сентября США, Великобритания и Австралия создали партнерство по обороне AUKUS.
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон так аргументировадл свое решение: " ...как премьер-министр, я должен принимать решения в интересах национальной безопасности Австралии, и я знаю, что Франция поступает так же. И я знаю, что в конечном итоге это [решение] будет понято", сообщает РБК
При этом, AUKUS дает США вкупе с организацией поставки атомных субмарин дает американцам новые возмодности по давлению на Китай и в принципе на весь азиатско-тихоокеанский регион. И ВМС Австралии при этом не останавливаются перед нарушением безъядерного статуса и Договора о нераспространении ядерного оружия.
Но американцаы не останавливаются. Уже 24 сентября США создали новую организацию. QUAD - это альянс по безопасности между США, Австралией, Индией и Японией. «Сдерживание — это новое слово для Индо-Тихоокеанского региона, и всё это касается Китая», — емко сформулировал главную задачу QUAD один из индийских журналистов.
В Белом доме накануне встречи Джо Байден, Скотт Моррисон, Нарендра Моди и Есихидэ Суга займутся борьбой с китайской экспансией в Южно-Китайском море, которое почти на 90 процентов считает своим Китай.
В регионе уже идут крупные военно-морские учения, пишут "Известия". И вот сюда США уже привлекли натовские корабли из Германии и Великобритании.