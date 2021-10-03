Франция первой пала в борьбе Австралии, США и Британии с Китаем

Опубликована: 30 сентября 2021 г. 22:29

При этом, AUKUS дает США вкупе с организацией поставки атомных субмарин дает американцам новые возмодности по давлению на Китай и в принципе на весь азиатско-тихоокеанский регион. И ВМС Австралии при этом не останавливаются перед нарушением безъядерного статуса и Договора о нераспространении ядерного оружия.Но американцаы не останавливаются. Уже 24 сентября США создали новую организацию. QUAD - это альянс по безопасности между США, Австралией, Индией и Японией. «Сдерживание — это новое слово для Индо-Тихоокеанского региона, и всё это касается Китая», — емко сформулировал главную задачу QUAD один из индийских журналистов.

В Белом доме накануне встречи Джо Байден, Скотт Моррисон, Нарендра Моди и Есихидэ Суга займутся борьбой с китайской экспансией в Южно-Китайском море, которое почти на 90 процентов считает своим Китай.

В регионе уже идут крупные военно-морские учения, пишут "Известия". И вот сюда США уже привлекли натовские корабли из Германии и Великобритании.