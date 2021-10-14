Ижевчанин прятал от государства 22 млн рублей налогов и поплатился

Опубликована: 1 октября 2021 г. 00:44

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов  в крупном размере).

 По версии следствия, генеральный директор общества, основным видом деятельности которого являлось строительство зданий, в 2018-2019 г.г. умышленно уклонился от уплаты налогов с организации в сумме более 22 млн рублей, неправомерно уменьшив налоговую базу по налогу на добавленную стоимость на сумму фактически не понесенных расходов путем создания формального документооборота, что повлекло включение в бухгалтерскую отчётность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах и подлежащих вычету суммах НДС.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки МрИФНС России №8 по Удмуртской Республике  и УЭБ и ПК МВД России по Удмуртской Республике.

 После возбуждения уголовного дела руководитель коммерческой организации полностью возместил размер недоимки по налогам.

 Полное возмещение ущерба, причиненного государству от экономических преступлений, действующим уголовно-процессуальным законодательством расценивается как обстоятельство, свидетельствующее об утрате общественной опасности, что, в свою очередь, исключает необходимость  изоляции от общества неплательщика.  

 Уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в сумме более 22 млн рублей.



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