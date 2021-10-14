Китайский внедорожник протаранил ВАЗ-2114, есть пострадавшие

Опубликована: 7 октября 2021 г. 21:09

Отдел пропаганды УГИБДД МВД по Удмуртии

6 октября 2021 года, около 16 часов 30 минут, напротив дома № 6 переулка Прасовский г. Ижевска 45-летний водитель автомобиля «Грейт Вол» при повороте не убедился в безопасности маневра и  совершил столкновение с автомобилем «Ваз-2114» под управлением 34-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ваз-2114» и его 28-летний пассажир получили травмы.

Полиция продолжает разбирательство в обстоятельствах дела.



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