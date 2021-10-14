РВИО опубликовало документы о массовом насилии поляков над немцами в 1946

Опубликована: 7 октября 2021 г. 20:16



Фото Российского Военно-Исторического общества Фото Российского Военно-Исторического общества

75 лет назад польское правительство издало декрет «Об отделении немцев от польского народа». Сайт История.РФ, на котором опубликованы документы о том, как в сентябре 1946 года поляки устроили страшную депортацию немцем приведены документы о польских преступлениях. Эта депортация сопровождалась диким насилием, на которое поляки в отношении немцев не решались вплоть до освобождения их страны Красной армией.Документы были обнародованы Российским военно-историческим обществом.

В РВИО напомнили о решении союзников изменить границы Германии и выселить немцев в оставшиеся немецкими земли. Это позволило полякам утвердить план о переселении 3,5 млн немцев. Из них 1,5 млн должны были оказаться в британской зоне оккупации и еще 2 млн в советской. Но январский м5еморанду 1946 года англичан, поляков и представителей Советского Союза прямо указывал - депортировать «гуманитарным и организованным способом». Польше предписывалось обеспечить немцев продукты и другие нужды.

Первые эшелоны отправились в феврале 1946 г. План был - завершить депортацию к 1 августа того же года. В месяц должны были отправлять от 120 до 270 тысяч.

Но поляки решили использовать лишенных всех прав немцев использовать в качестве рабочей силы. Поэтому первыми отправляли инвалидов, стариков и детей. Рабочие поехали потом, последними отправлялись высококвалифицированные кадры.

РВИО приводит цитату из письма Доры Клецин: «Поляки жестоки, вы не представляете, как они мучают людей. Грабят и заставляют умирать с голоду. Штеттин стал городом смерти и самоубийств… Теперь Карл говорит: лучше смерть в аду, чем возвращение в Штеттин». Письмо, датированное 14 апреля 1946 года, приводит Регнум.

«В период оккупации Силезии русскими людям там жилось хорошо, они не нуждались в продуктах питания и т.д. А с июля месяца, когда на их место пришли поляки, все пошло колесом. В Бреслау поляки выгнали немцев из квартир, крадут мебель и бесплатно заставляют выполнять непосильную работу… Родственников умерших грабили прямо на похоронах, отнимая у них помимо платья даже цветы и венки…» - из письма П.Рихтера кардиналу К. фон Прайсингу, епископу Берлина, от 22 марта 1946 г.

Советские власти были обеспокоены польским насилием над немцами и неспособности к организации отправления депортируемых гуманным способом. Но поляки решили по своему - 500 рейхсмарок и столько имущества, сколько может унести человек. Остальное забирали поляки, часто - забирали задолго до депортации.

Впрочем на бывшей польской территории аналог этого насилия уже был, в 1941 году украинца и поляки устроили во Львове еврейский погром, который стоил жизни сотням мирных жителей, чья вина заключалась только в из еврейской национальности и иудейском вероисповедании.



