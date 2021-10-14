В Сарапуле 59-летний мужчина всадил нож в соседа по скамейке

Опубликована: 9 октября 2021 г. 20:18

Прокуратурой  г. Сарапула поддержано государственное обвинение  по уголовному делу в отношении  59-летнего жителя г. Сарапула К.          

Судом установлено, что 14 мая 2021 года в вечернее время на скамейке у одного из домов по  ул. Советская г. Сарапула К. и его сосед употребляли спиртные напитки. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, К. ножом нанес потерпевшему два удара в область брюшной полости и два удара в область шеи. Свой умысел, направленный  на убийство соседа, К. до конца не довел ввиду обнаружения его действий прохожими и оказания потерпевшему  своевременной помощи прибывшими по вызову медицинскими работниками.          

Приговором Сарапульского городского суда К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.   



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