В Сарапуле 59-летний мужчина всадил нож в соседа по скамейке

Опубликована: 9 октября 2021 г. 20:18





Прокуратурой г. Сарапула поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя г. Сарапула К.

Судом установлено, что 14 мая 2021 года в вечернее время на скамейке у одного из домов по ул. Советская г. Сарапула К. и его сосед употребляли спиртные напитки. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, К. ножом нанес потерпевшему два удара в область брюшной полости и два удара в область шеи. Свой умысел, направленный на убийство соседа, К. до конца не довел ввиду обнаружения его действий прохожими и оказания потерпевшему своевременной помощи прибывшими по вызову медицинскими работниками.

Приговором Сарапульского городского суда К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.