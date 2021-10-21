В Ижевске сосед избил соседа по дому и тот умер в больнице

Опубликована: 18 октября 2021 г. 23:34

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Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

         По данным следствия, 17 июля 2021 года около 18 часов к обвиняемому, проживающему на улице Кирзаводская в Ижевске, пришел 32-летний знакомый, проживающий в этом же доме. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой мужчины переместились на лестничную клетку, где обвиняемый стал избивать гостя. Мужчина выбежал из дома, однако обвиняемый догнал его во дворе и продолжил наносить удары руками по различным частям тела, причинив тяжкий вред его здоровью. С полученными травмами потерпевший был госпитализирован в больницу, где через месяц скончался.     

         В рамках первоначальных следственных действий был произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении обвиняемого по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.



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