Британское посольство распределит 1 млн 200 тысяч фунтов среди иноагентов в России

Опубликована: 18 октября 2021 г. 22:19



Pixabay.com Pixabay.com

В сеть попала информация о том, что правительство Великобритании потратит на подрывную деятельность, которую в Лондоне называют "помощью НКО", 1 млн 200 тысяч фунтов. Документы об этом попали в открытый доступ. И напрашиваются интереснейшие выводы, согласно которым планы МИДа Великобритании будут реализовывать наши "соотечественники".

Среди "героев" отвечающая за "Права человека и верховенства права" Анастасия Назарян, о чем указано на британского правительственном сайте. Остальные направления курирует Анна Шугалиева.

Помощниками выступают приятели руководителя экстремистских организаций-иноагентов А. Навального и, по совместительству, сотрудники английского посольства Тамара Великоднева, Полина Жураковская, Александр Панин и Елена Павленко, а также консульства в Екатеринбурге Елена Чеснакова.Есть еще " защитница прав чедовека " Анастасия Шадарова, ранее работавшая в офисе Совета Европы.А еще есть псевдо-благотворительный фонд «КАФ». Фонд осуществляет финансирование от посольства Великобритании в адрес ряда НКО. Пока они все еще не признаны иноагентами, но все к этому идет уже с 2017 года, когда британцы запустили программу «Укрепление НКО». Помогают, как указано на сайте фонда, «КАФ», англичанам Наталья Лебедева и Елена Якутик.Есть и список, которым в 2021 г. посольство направляет финансирование по направлениям: «экология», «зашита окружающей среды», «гендерное равенство», «профилактика домашнего насилия», «благотворительная помощь».

Среди получателей английских фунтов значатся следующие организации:

1. По направлениям «экология», «зашита окружающей среды»:

- некоммерческая организация «Алтае-Саянское горное партнерство» (Алтай), эколого-просветительский центр «Заповедники» (Москва),

- организация экологического и патриотического просвещения «Чистые игры» (Санкт-Петербург),

- организация по содействию проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ «Добровольческий корпус Байкала (Улан-Удэ)

- благотворительный фонд «Второе дыхание» (Москва)

- ассоциация сторонников развития экообразования и лидерства «Большая байкальская тропа (Иркутск)

- организация «Биологи за охрану природы (Санкт-Петербург)

- общественная организация «Мой Байкал» (Иркутск)

- экологическая общественная организация «Экка» (Москва).

2. по направлению «гендерное равенство», «профилактика домашнего насилия»:

- кризисный центр «АННА» (Москва)

- центр по работе с проблемой насилия «Насилию.Нет» (Москва)

- автономная некоммерческая организация по оказанию социальных услуг «Мужчины XXI века (Санкт-Петербург)

- общественная организация «Нижегородский кризисный центр» (Нижний Новгород)

- ассоциация женский общественных организаций «Консорциум женских неправительственных объединений» (Москва)

- организация поддержки инициатив в области семьи, материнства и детства «Новый взгляд» (Архангельск)

- кризисный центр «Верба (Красноярск)

- центр помощи семьям «Мария» (Ростов)

- центр социальных услуг «Ресурс» (Ростов-на-Дону)

- «независимый социальный женский центр» (Псков)

3. по направлению «благотворительность»:

- общественная организация «Архангельский центр социальных технологий «Гарант» (Архангельск)

- «Центр развития некоммерческих организаций» (Санкт-Петербург)

- «Центр развития социально-культурных инициатив и благотворительности «Блогосфера» (Москва)

- Альянс фондов местных сообществ Пермского края (Пермь),

- общественная организация помощи бездомным «Ночлежка» (Санкт-Петербург)

- фонд развития города «Новый Ангарск» (Ангарск)

- фонд развития местного сообщества «Добрый город» (Псков)

- центр подготовки волонтеров «Интеллектуальное волонтерство (Москва)

- ассоциация развития институтов гражданского общества в малых городах (Владимир)

- благотворительный фонд развития Тюмени (Тюмень)

- благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (Москва).

Между тем, следующий миллион фунтов будет потрачен в 2022 году англичанами на следующих будущих "иноагентов":

- информационный портал «Такие дела» (Москва)

- женская еврейская общественная организация «Проект Кешер» (Москва)

- автономная некоммерческая организация «Правовое содействие женщинам» (Хасавюрт)

- общественная организация социальных проектов «Стеллит» (Санкт-Петербург)

- ассоциация «Е.В.А.» (Санкт-Петербург)

- фонд «Безопасный дом» (Москва)

- фонд «Мир добрых сердец» (Воронеж)

- фонд социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа» (Москва)

- региональная организация содействия развитию женского сообщества «Мир женщины» (Калининград)

- организация помощи различным категориям населения и профилактики социально значимых заболеваний «Равные» (Екатеринбург)

- центр «Китеж» (Москва)

- «Женщины за развитие» (Грозный)

- фонд «Шаг навстречу» (Вологда)

- фонд «Гражданский союз» (Пенза)

- центр «Благосфера» (Москва)

- фонд «Мельница» (Карелия)

- «Ресурсный центр некоммерческих организаций Ивановской области» (Иваново)

- «Альянс фондов местных сообществ Пермского края» (Пермь)

- фонд «Умная среда» (Екатеринбург)

- ассоциация развития институтов гражданского общества в малых городах «Голос провинции» (Владимирская обл.).