За убийство сожителя отправилась на 8 лет в колонию жительница Глазова

Опубликована: 19 октября 2021 г. 14:28

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обранные Глазовским межрайонным следственным отделом  следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательств признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летней жительницы г. Глазова, признанной виновной в совершении  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 10 апреля 2021 года в вечернее время осужденная, ее сожитель и их общая знакомая употребляли спиртные напитки в комнате общежития по месту жительства обвиняемой в г. Глазове. Осужденная попросила своего сожителя сходить и купить еще алкоголь, а после того, как он отказался, устроила с ним конфликт, входе которого ударила сожителя ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинские, медико-криминалистическая, биологическая, психолого-психиатрическая и генотипоскопическая.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима.  



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