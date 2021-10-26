В Воткинске расследуют смерть на пожаре пьющего старика

Опубликована: 25 октября 2021 г. 22:13



СК РФ по УР СК РФ по УР

Воткинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели 62-летнего мужчины при пожаре в г. Ижевске.

По данным проверки, 24 октября текущего года около 2 час. произошло возгорание в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Королева в г. Воткинске. В огне погиб 62-летний хозяин квартиры. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками, проживал один. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, опрашиваются соседи и родственники погибшего. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.