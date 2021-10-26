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В США не могут решиться на сотрудничество по борьбе с кибер-преступностью
Опубликована: 25 октября 2021 г. 22:28 После 2014 года взаимодействие по линии органов правопорядка в информационной среде между Россией и рядом стран прекратились. Начался продолжительный период, в ходе которого американцы, британцы, немцы и иные граждане развитых стран в больших погонах или на высоких политических постах упорно доказывали, что за каждой компьютерной атакой, за каждым сбоем в социальных сетях стоят русские. То ли хакеры, то ли военные, то ли еще какие спецслужбы. Да ладно - сам Путин стоял, - указывали разгоряченные предвыборным финансированием американские политические журналисты и политиканы, пытающиеся избраться на новый срок.
Однако все это время специалисты в области цифровой безопасности в самих США упорно твердили - нет никаких данных о том, чтобы официальные власти имели не только отношение, но и хотя бы минимальную заинтересованность в таком поведении. Более того, из России всегда раздавались предложения о сотрудничестве. С обоих сторон указывалось, что Российская Федерация ответственно относится к вопросам обеспечения международной информационной безопасности. Наша страна уверенно наказывает тех, чья вина в организации атак доказана.
Однако на протяжении всего этого периода, с 2014 года, попытки переговоров по безопасности в интернете торпедировались американскими политиками. Очень уж демократам было удобно взваливать вину за победу Дональд Трампа на российскую разведку, а не на позорные провалы в собственной политике. В итоге американского саботажа преступники всех национальностей, оснащенные компьютерами и современными алгоритмами разработанными анонимами всех мастей, занимались вымогательством, кражей персональных данных, атаками на базы данных и другими преступлениями.
Более того, Россия сама страдает от массированных компьютерных атак против РФ, которые совершаются из адресного пространства США. На пресс-конференции в Нью-Йорке после посещения сессии Генассамблеи ООН, заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: «За последний год наибольшее количество хакерских атак на наши ресурсы были из США, примерно половина. Мы 45 раз направляли официальные запросы с конкретным указанием фактов, требующих разбирательства, американским коллегам. Ответов было только девять. В наш адрес было около десяти запросов, на каждый были даны ответы».
После выборов, которые так или иначе, но по официальной версии выиграл демократ Джо Байден, политические препятствия были устранены. Ибо было бы странно, если бы оказалось, что и Джо Байдена могут выбрать пара сисадминов с Лубянки. Или, можно было бы сделать вывод, что в прошлые выборы, когда Трампа выбрали, его выбрали честно, без вмешательства. В общем, когда американцы запутались в версиях "теорий заговора", решено было разрубить этот узел и начать переговоры о безопасности в интернете.
И хотя и до сих пор иногда официальные США лица говорят о вмешательстве в политические процессы неких хакеров из России, взаимодействие стран оказалось возможным. Это решение было обусловлено отказом США от конфронтации и желанием совместно работать над безопасностью в интернете. О решении запустить двусторонние консультации по кибербезопасности президенты Владимир Путин и Джо Байден официально объявили 16 июня на саммите в Женеве. При этом с учетом нервной реакции вашингтонского истеблишмента на любые контакты с Москвой стороны условились избегать излишней публичности (об этом написал “Коммерсант” еще 19 июня).
Так оказалось восстановлено взаимодействие в рамках американо-российского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 года. В результате США начали поставлять материалы по деятельности ряда международных кибергруппировок, в частности Evil Corp., TrickBot и REvil.
Интересно, что усилия России заметили в США. Так директор управления Белого дома по кибербезопасности Крис Инглис рассказал: «Число атак значительно сократилось. Судя по всему, соответствующие преступные синдикаты частично распались. Но мое предположение, что часть из них просто залегла на дно, чтобы переждать шторм, а затем вернуться». Но стоит отметить, что тот же чиновник сообщил, что, по мнению США, власти РФ ранее закрывали глаза на действия киберпреступников.
В итоге модно говорить о том, что попытки политизации борьбы с киберпреступностью в США продолжают уничтожать даже те робкие попытки совместной борьбы с преступностью в интернете.Более того, американца продолжают перекладывать ответственность за собственные ошибки на Россию.
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