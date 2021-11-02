Мужчина в Ижевске зарезал двух женщин и надругался над телом убитой им

Опубликована: 1 ноября 2021 г. 16:34

Pixabay.com

Зампрокурора республики утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого 72-летнего жителя г. Ижевска, совершившего преступления против жизни и здоровья, а также против общественной нравственности.

В соответствии с обвинительным заключением, а также исходя из материалов дела установлено, что указанное лицо в июле 2021 года в частном доме, расположенном в Первомайском районе г. Ижевска, после совместного употребления спиртных напитков из личных неприязненных отношений нанес множественные удары ножами в шеи ранее знакомых – 59-летней женщины и ее 34-летней дочери. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления. После убийства мужчина совершил надругательство над телом умершей молодой женщины.      

Таким образом, органами предварительного следствия вышеназванное лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 244 УК РФ, за совершение которых уголовным законом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обвиняемый является пенсионером, ранее судим и отбывал наказание в виде лишения свободы за убийство.   







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