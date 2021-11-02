Опубликована: 1 ноября 2021 г. 17:44



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"Досье Пандоры" - это такой список материалов, который опубликовали с подачи секретных служб Лондона с единственной целью - еще раз напомнить всем о том, что у британцев есть чем шантажировать власти придержащих по всему миру.Двойные стандарты Лондона, при этом ничуть не страдают. Обвиняя другие страны в коррупции, британские власти рады спрятать на своей территории доходы от коррупции в других старанах и приютить самих преступников.Газета Гардиан, опубликовавшая "Досье Пандоры", "Pandora hapers", все го лишь инструмент в руках битанской политической верхушки. Например, президент Украины Владимир Зеленский успешно и много лет уходил от налогов сам и помогал своему нанимателю, украинскому олигарху Игорю Коломойскму выводить средства из многострадальной страны.Лондон стал пристанищем для массы лоббистских структур и некоммерческих организаций, которые заняты в незаконной деятельности по выводу средств от коррупции в Великобританию из заграницы. В Британию бегут все, кто имеет доходы от коррупции, "отмывает" преступные доходы или хотя бы занимается уходом от налогов. Власти островного королевства многие годы активно поощряют перевод денег в Великобританские офшорные схемы.Для обслуживания таких клиентов в стране действует большое количество юридических фирм и частных консультантов. Так, очевидно, что одним из воспользовавшихся британским финансовым гостеприимством был Борис Березовский, умерший при странных обстоятельствах, якобы самостоятельно наложив на себя руки. Сейчас таким "гостем" с кучей денег невнятного происхождения, помилованный Владимиром Путиными после многолетнего заключения Михаил Ходорковский.Итогом такой политики британской короны стал ущерб интернациональным попыткам борьбы с коррупцией и финансовой преступностью. Все это несет и очевидный вред международной экономическе, ее стабильности и безопасности.Печально, но кроме отсутствия возможности проверки тех данных, которые просочились в прессу из рук спецслужб "Pandora papers", позволяет спикулировать на теме финансовой нечистоплотности. Более того, теперь любого политика или чиновника можно будет оклеветать под предлогом того, что та или иная фамилия фигурируют в "Досье Пандоры". Однако никто не может быть уверенным в правдивости той картины, которую рисуют британские разведчики и политики руками журналистов.