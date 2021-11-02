|
Гей-шпионаж - то немногое, что пришло в Украину вместе с западными партнерами
Опубликована: 1 ноября 2021 г. 21:47 Очередной "успех" украинской разведки в деле пробивания дна стал достоянием гласности в одном из украинских телеграмм-каналов.
Привести материал практически целиком вынуждает то, что автор использует многочисленные подробности того, как толерстия победила в соседнем государстве мастерство специальных методов работы секретных служб:
"Оборотень толерантности.
Вчера я получила на первый взгляд обычный материал с историей простого украинского парня - борца за демократические идеи с европейским взглядом на жизнь…
Отношения Сергея (он просил изменить имя из-за боязни преследования) с американцем Пат Эвансом начались в 2019 году после случайного знакомства в г. Донецке. Роман развивался стремительно, из-за пандемии COVID-19 встречи проводили на съемных квартирах. Сергей мечтал о свободной жизни за границей, где не будет нравственных барьеров, Эванс обещал ему помочь с оформлением американского гражданства и забрать с собой.
Через месяц после знакомства Сергей узнал, что Эванс является представителем миссии ОБСЕ и находится в г. Донецке в командировке до конца года. Время пролетело незаметно и американец уехал… не сказав ни слова и сменив все контакты… Сергей не мог поверить, что Эванс мог так поступить, сводя все на случайное стечение обстоятельств.
Но, все говорило об обратном, что вызвало у Сергея волну злости и желания отомстить, не только за то, что его бросили, но и за измену Пата.
Сергей долго думал, но в итоге решил опубликовать в сеть все хвастливые истории Эванса во время их встреч. Рассказы, мягко говоря, поразили даже меня…
Эванс в прошлом сотрудник специальных служб США, и как большинство его коллег работает на Донбассе «под прикрытием» ОБСЕ для сбора информации, взаимодействия с СБУ для координации различных акций, спланированных у него на родине. Для этого он имеет целую сеть информаторов в силовых и гражданских ведомствах Донецкой и Луганской областях. Хорошо разговаривает и пишет на русском.
Во время совместных вечеров Эванс рассказывал Сергею, как он работает и что для успеха ему необходимы контакты с надежными и верными людьми, в том числе с сотрудниками СБУ, так как именно эти ребята располагают возможностями по получению очень ценной информации через сеть своих информаторов.
Через непродолжительное время Эванс стал часто с кем-то созваниваться и сидеть в мессенджерах, что возмущало Сергея, потому что это происходило даже когда они были наедине и валялись в кровати. Но настойчивые вопросы Сергея вынудили Эванса рассказать о причинах такого поведения – дружба с надежным парнем, который помогает ему информацией по работе, некий Максим, к которому Пату нужно будет ездить и часто с ним встречаться.
Спустя некоторое время Эванс стал меньше проявлять свой интерес к Сергею, как будто он был кем-то отвлечен… Сергей сразу начал подозревать неладное и решил действовать...
В одну из встреч с Эвансом, Сергей решил проверить телефон Пата, когда он будет принимать душ. Как написал Сергей: «Лучше бы я этого не делал…». То, что там было «шокировало» нашего героя. Среди бесконечных чатов вверху был закреплен «Dorofeev Max», в чате с Максимом Эванс обсуждал не только рабочие вопросы (постоянно просил у Максима какую-то информацию по ЛДНР и России), но и очень грязные интимные темы. Сергей сделал несколько фотографий переписки.
Конечно, двуличное поведение не присуще Сергею, он поговорил с Эвансом, на тему его нового друга, однако Пат уверил Сергея, что с Максимом у него рабочие отношения, что он дает ему информацию от своего информатора в Луганске о военнослужащих народной милиции, сотрудниках МГБ и МВД ЛНР, военно-политической обстановке в Республике и другое. После разговора, говорит Сергей, на него вновь нахлынули чувства и у них все наладилось. Прошло время, Эванс уехал и у Сергея опустились руки, он даже задумывался о сведении счетов с жизнью, но решил рассказать всю правду, чтобы прекратить подобные обманы и уберечь невинных людей.
Подготавливая материал, я проверила информацию, действительно 01.11.2019 некий Неснов Даниил Олегович объявлен в розыск, как пропавший в г. Луганск. Мне стало действительно интересно, я попросила своих знакомых узнать о нашем Неснове. И что вы думаете?..
25.06.2020 Верховным судом ЛНР Неснов Д.О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР «Государственная измена», и приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Как мне пояснили, Даниил попал в «места не столь отдаленные». Сидит в тюрьме.
Загрузка...