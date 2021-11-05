Монастырь раздора в Удмуртии может стать еще одним местом раскола православия Опубликована: Сегодня 11:31

"Аргументы и Факты. Удмуртия" "Аргументы и Факты. Удмуртия"



И вот господа из Перми внезапно получили информацию, которую очень нужно стало опубликовать. Это информация о проблемах, возникших внутри Русской православной церкви. Вот что написали пермские люди: " Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) закрыл Покровский женский монастырь в Балезинском районе. Монахини, которые почти 20 лет проживали в монастыре, теперь остались без крыши над головой. Они подали иск в районный суд о совершении противоправных действий со стороны Ижевской и Удмуртской Епархии." Звучит, словно ижевские священники выгнали старушек в лес, умирать, правда? Однако это совсем не так, и уже 15 лет.



"Ничего святого", значится в заголовке. Примерно то же самое писали паломники, которые заглядывали в монастырь и с ужасом выясняли, что у женщин, принявших постриг и несущих послушание в селе Каменное Заделье Балезинского района, есть собственное понимание русского православия. Так в чатах верующих возникли вопросы: надо ли поминать патриарха? Вопрос, может быть и интересный для невоцерковленного человека, но в РПЦ его задавать не принято, это само собой разумеющееся действие. И вот здесь паломники и заинтересовались происходящим.



При этом припомнить Николая Васильевича Романова (в монашестве Сергий; род. 19 марта 1955, в прошлом - осужден за убийство, о чем не оповещал никого, ведя проповедь в стиле авторитарной секты) здесь не забывали. И его отлучение за подозрение в насилии над прихожанами и призыву к самоубийству никого не останавливало от превознесения роли этого деятеля в делах церкви. "Мы отстаиваем чистоту церкви", утверждает руководительница несуществующего монастыря Наталья Машкова, считающая, что монастырь ее собственность и не согласная с тем, что ее действия привели к расколу.



Все это и вынудило Ижевскую епархию заняться вопросом самого существования монашеской общины.



Стоит отметить, что начиная с ранних 1990-х здесь отстроили церковь, хозяйственные постройки и получили землю для ведения хозяйства. Священный синод РПЦ назначил это место для создания тут Покровского женского монастыря. Несколько женщин смогли даже получить тут прописку. При этом епархия в рамках приведения в порядок своих дел зарегистрировала права собственности.



Однако, как сейчас утверждает настоятельница Наталья Машкова: "...параллельно с этими событиями втайне от нас происходили манипуляции с земельным участком, храмами и строениями Покровского монастыря. (...) Управление юстиции УР обратилось в Глазовский городской суд с просьбой ликвидировать религиозную организацию". Было это еще в 2006 году. И с тех пор женщины, живущие на монастырской земле полагают, что из пытаются выселить. Но с того самого 2006 так этого и не сделали. Но, как же так, если уже 15 лет женщины, ведущие странные псевдо-православные игры, жили на этом месте? Более того, источники в епархии утверждают, что все это время с ними пытались вести диалог по поводу их подозрительных пристрастий, чтобы монашки не ушли в раскол, чтобы они оставались в лоне матери-церкви.



Далее уже с полдесятка лет тому назад, разбираясь с имуществом, Ижевская митрополия передала землю и постройки монастыря более близкой географически Глазовской епархии. Однако монахини посчитали, что это решение ущемляет их права. Так возникла коллизия, которая теперь позволяет адвокату Валерию Новичкову утверждать, что монастырь, земли и постройки, принадлежат живущим там монашкам. С этим мнением он и отправился в суд.



В суде его ждал священник Станислав Клюев. В прошлом - прокурор, опытный судебный юрист. Он и потребовал вернуть имущество законному владельцу - Русской Православной Церкви. И грамотный юрист, принявший сан, эту позицию отстаивает. Однако его позицию, как и позицию Ижевской митрополии или Глазовской епархии пишущие люди из Перми решили не упоминать, как равноправную хотя бы в суде по гражданским делам. Фактически в материале "Аргументов и Фактов. Удмуртия" представлена позиция лишь ангажированного человека - адвоката.



Как утверждает настоятельница ликвидированного монастыря, там происходи рейдерский захват. Однако реализацию право собственности собственности законным владельцем спустя 15 лет после его утверждения странно называть захватом, скорее возвратом. Причем с крайне продолжительным актом смирения и попытки диалога со стороны законного владельца. Однако сейчас, в монастыре происходит борьба между раскольницами, утверждающими, что монастырь принадлежит им и законным владельцем, Русской православной церковью. "Аргументы и факты. Удмуртия" - это такое издание из Перми. Филиал федеральной газеты. Уже давно эта вкладка на сайте федеральной газеты пишется посторонними для Удмуртии людьми, иногда под заказ, чаще по мотивам местных новостей из местных изданий или социальных сетей.И вот господа из Перми внезапно получили информацию, которую очень нужно стало опубликовать. Это информация о проблемах, возникших внутри Русской православной церкви. Вот что написали пермские люди: " Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) закрыл Покровский женский монастырь в Балезинском районе. Монахини, которые почти 20 лет проживали в монастыре, теперь остались без крыши над головой. Они подали иск в районный суд о совершении противоправных действий со стороны Ижевской и Удмуртской Епархии." Звучит, словно ижевские священники выгнали старушек в лес, умирать, правда? Однако это совсем не так, и уже 15 лет."Ничего святого", значится в заголовке. Примерно то же самое писали паломники, которые заглядывали в монастырь и с ужасом выясняли, что у женщин, принявших постриг и несущих послушание в селе Каменное Заделье Балезинского района, есть собственное понимание русского православия. Так в чатах верующих возникли вопросы: надо ли поминать патриарха? Вопрос, может быть и интересный для невоцерковленного человека, но в РПЦ его задавать не принято, это само собой разумеющееся действие. И вот здесь паломники и заинтересовались происходящим.При этом припомнить Николая Васильевича Романова (в монашестве Сергий; род. 19 марта 1955, в прошлом - осужден за убийство, о чем не оповещал никого, ведя проповедь в стиле авторитарной секты) здесь не забывали. И его отлучение за подозрение в насилии над прихожанами и призыву к самоубийству никого не останавливало от превознесения роли этого деятеля в делах церкви. "Мы отстаиваем чистоту церкви", утверждает руководительница несуществующего монастыря Наталья Машкова, считающая, что монастырь ее собственность и не согласная с тем, что ее действия привели к расколу.Все это и вынудило Ижевскую епархию заняться вопросом самого существования монашеской общины.Стоит отметить, что начиная с ранних 1990-х здесь отстроили церковь, хозяйственные постройки и получили землю для ведения хозяйства. Священный синод РПЦ назначил это место для создания тут Покровского женского монастыря. Несколько женщин смогли даже получить тут прописку. При этом епархия в рамках приведения в порядок своих дел зарегистрировала права собственности.Однако, как сейчас утверждает настоятельница Наталья Машкова: "...параллельно с этими событиями втайне от нас происходили манипуляции с земельным участком, храмами и строениями Покровского монастыря. (...) Управление юстиции УР обратилось в Глазовский городской суд с просьбой ликвидировать религиозную организацию". Было это еще в 2006 году. И с тех пор женщины, живущие на монастырской земле полагают, что из пытаются выселить. Но с того самого 2006 так этого и не сделали. Но, как же так, если уже 15 лет женщины, ведущие странные псевдо-православные игры, жили на этом месте? Более того, источники в епархии утверждают, что все это время с ними пытались вести диалог по поводу их подозрительных пристрастий, чтобы монашки не ушли в раскол, чтобы они оставались в лоне матери-церкви.Далее уже с полдесятка лет тому назад, разбираясь с имуществом, Ижевская митрополия передала землю и постройки монастыря более близкой географически Глазовской епархии. Однако монахини посчитали, что это решение ущемляет их права. Так возникла коллизия, которая теперь позволяет адвокату Валерию Новичкову утверждать, что монастырь, земли и постройки, принадлежат живущим там монашкам. С этим мнением он и отправился в суд.В суде его ждал священник Станислав Клюев. В прошлом - прокурор, опытный судебный юрист. Он и потребовал вернуть имущество законному владельцу - Русской Православной Церкви. И грамотный юрист, принявший сан, эту позицию отстаивает. Однако его позицию, как и позицию Ижевской митрополии или Глазовской епархии пишущие люди из Перми решили не упоминать, как равноправную хотя бы в суде по гражданским делам. Фактически в материале "Аргументов и Фактов. Удмуртия" представлена позиция лишь ангажированного человека - адвоката.Как утверждает настоятельница ликвидированного монастыря, там происходи рейдерский захват. Однако реализацию право собственности собственности законным владельцем спустя 15 лет после его утверждения странно называть захватом, скорее возвратом. Причем с крайне продолжительным актом смирения и попытки диалога со стороны законного владельца. Однако сейчас, в монастыре происходит борьба между раскольницами, утверждающими, что монастырь принадлежит им и законным владельцем, Русской православной церковью.



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