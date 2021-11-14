В Анапе задержали убийцу из Удмуртии

Опубликована: 11 ноября 2021 г. 18:40



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Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике продолжается расследование уголовного дела об убийстве 32-летнего жителя г. Ижевска, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружено 21 октября 2021 года в лесополосе у СНТ «Звезда-2» возле села Хохряки в Завьяловском районе. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), подозревается 32-летний житель г. Ижевска. По данным следствия, подозреваемый работал в службе такси. Потерпевший являлся его постоянным клиентом. 21 октября 2021 года по просьбе потерпевшего подозреваемый доставил его в лесополосу у СНТ «Звезда-2», где между мужчинами произошел конфликт. В ходе конфликта водитель нанес клиенту многочисленные ножевые ранения, в результате которых он скончался на месте. Посоле совершения преступления подозреваемый забрал у него ключи от квартиры и похитил откуда деньги в сумме около 700 тыс. рублей, после чего скрылся. В результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с полицейскими, подозреваемый накануне был задержан в г. Анапе Краснодарского края. В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. У подозреваемого изъята часть похищенных денежных средств. Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.