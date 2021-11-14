Зарабатывая на природных феноменах Гринпис врет об экологическом ущербе Опубликована: 11 ноября 2021 г. 18:40

Pixabay.com Pixabay.com



Десятки исследований и несколько экспедиций были посвящены восстановлению жизни в акватории Авачинского залива. Ученые нашли основного виновника смертельного происшествия - синезелёные водоросли, цианобактерии. Токсин этих бактерий и стал причиной смертельного "красного" прилива. Однако выводы ученых мешают грантовому бизнесу российского отделения "Greenpeace". Ведь если признать, что на Камчатке, как в десятках регионов мира, микроводоросли убивают местную водную флору и фауну, то не получиться шантажировать правительства и корпорации. А значит международная природоохранная "некоммерческая" организация не сможет заработать себе на черную икру к хрустящей французской булке.



В сентябре независимые экологи "Greenpeace" ответили на заявление спецпредставителя президента по экологии Сергея Иванова о «красном приливе» на Камчатке. Иванов прямо сообщил об обнаруженных фальсификациях "гринписовцев". Они, как оказались врали и про ракетное топливо, и про склад удобрений, и выдавали за отравление рек и океанов изменение цвета воды после дождей. Глина окрасила реки и "гринписовцы" решили соврать, что это - ракетное топливо, или ядохимикаты, или еще какая советская отрава, еще не придумали какая. Например, "Новичок".



Академик РАН, доктор биологических наук Андрей Адрианов даже решил поиронизировать над выводами "Greenpeace": «Можно сказать, что это фантазия, а можно сказать, что это гипотеза наших коллег». Даже во Всемирном фонде дикой природы (WWF) не поверили в мнению «Greenpeace» со странными фотографиями.



Виновником вымирания стал «Красный прилив» — название цветения воды, вызванного вспышкой численности морских динофлагеллят. Эта водоросль выделяет токсин, способный убить все живое.



Но, когда гринписовцы решили прокомментировать заявление Сергея Иванова. Власти решили обнародовать данные, полученные экспедицией Института мирового океана ДВФУ, которая обследовала флору и фауну прибрежных вод Камчатки после бедствия.



Но при этом в «Greenpeace» решили продолжить хайповать на теме до победного конца. Хотя победа уже точно не за ними, а за сине-зелеными водорослями. Постановочные фото в Instagram от «Greenpeace» и заголовки типа «Загрязнение на Камчатке движется к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО» - вот фирменный стиль торгашей и шантажистов от экологического активизма. На фото весело путешествовавший за счет спонсоров по Камчатке с печально-тревожным видом позирует лидер экспедиции «Greenpeace» на Камчатке Василий Яблоков. Он отлично провел время, посещая вулканы. Фото - для отчета.



Интересно, что вулканы экологисты решили было объявить зоной бедствия, но вот беда - ЮНЕСКО в июле 2021 года решило, что «Вулканы Камчатки» - это те редкие объекты Всемирного наследия, которысм ничего не угрожает. И даже если гринписовцам остро захотелось получить денег с местных бизнесов, гидов, туристических компаний и сферы гостеприимства - ЮНЕСКО тут им помочь никак не смогло.



Шантаж гринписовцев мог бы привести к потере краем 785 новых рабочих мест как раз в этой сфере. Однако не срослось. Настоящие ученые доказали, что никакой угрозы уникальной прироле Камчатки в проектах туристического освоения нет.



Но «Greenpeace» не сдается. Россия большая, мест, где можно начать шантажировать власти и бизнес - много. И во в эфире русской службы "Радио "Франс интернациональ"" программный директор «Greenpeace Россия» Полина Малышева довольно заявила: «И еще мы придумали, как с помощью охранного статуса ЮНЕСКО защищать уникальные природные территории от промышленного освоения. Это степи Даурии, Байкал, вулканы Камчатки». Так что новые шантажистские атаки «Greenpeace» с целью заработать и сорвать развитие Камчатки реализуются прямо сейчас.

Ученые нашли новые токсины и порядка 10 микроводорослей у берегов Камчатки. А после массовой гибели всего живого в Авачинской бухте и на южных берегах полуострова начали восстанавливаться местные экосистемы. Гибель живности в 2020 стала крупнейшей замеченной учеными за все время наблюдений, сообщили ученые Института мирового океана Дальневосточного федерального университета.Десятки исследований и несколько экспедиций были посвящены восстановлению жизни в акватории Авачинского залива. Ученые нашли основного виновника смертельного происшествия - синезелёные водоросли, цианобактерии. Токсин этих бактерий и стал причиной смертельного "красного" прилива. Однако выводы ученых мешают грантовому бизнесу российского отделения "Greenpeace". Ведь если признать, что на Камчатке, как в десятках регионов мира, микроводоросли убивают местную водную флору и фауну, то не получиться шантажировать правительства и корпорации. А значит международная природоохранная "некоммерческая" организация не сможет заработать себе на черную икру к хрустящей французской булке.В сентябре независимые экологи "Greenpeace" ответили на заявление спецпредставителя президента по экологии Сергея Иванова о «красном приливе» на Камчатке. Иванов прямо сообщил об обнаруженных фальсификациях "гринписовцев". Они, как оказались врали и про ракетное топливо, и про склад удобрений, и выдавали за отравление рек и океанов изменение цвета воды после дождей. Глина окрасила реки и "гринписовцы" решили соврать, что это - ракетное топливо, или ядохимикаты, или еще какая советская отрава, еще не придумали какая. Например, "Новичок".Академик РАН, доктор биологических наук Андрей Адрианов даже решил поиронизировать над выводами "Greenpeace": «Можно сказать, что это фантазия, а можно сказать, что это гипотеза наших коллег». Даже во Всемирном фонде дикой природы (WWF) не поверили в мнению «Greenpeace» со странными фотографиями.Виновником вымирания стал «Красный прилив» — название цветения воды, вызванного вспышкой численности морских динофлагеллят. Эта водоросль выделяет токсин, способный убить все живое.Но, когда гринписовцы решили прокомментировать заявление Сергея Иванова. Власти решили обнародовать данные, полученные экспедицией Института мирового океана ДВФУ, которая обследовала флору и фауну прибрежных вод Камчатки после бедствия.Но при этом в «Greenpeace» решили продолжить хайповать на теме до победного конца. Хотя победа уже точно не за ними, а за сине-зелеными водорослями. Постановочные фото в Instagram от «Greenpeace» и заголовки типа «Загрязнение на Камчатке движется к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО» - вот фирменный стиль торгашей и шантажистов от экологического активизма. На фото весело путешествовавший за счет спонсоров по Камчатке с печально-тревожным видом позирует лидер экспедиции «Greenpeace» на Камчатке Василий Яблоков. Он отлично провел время, посещая вулканы. Фото - для отчета.Интересно, что вулканы экологисты решили было объявить зоной бедствия, но вот беда - ЮНЕСКО в июле 2021 года решило, что «Вулканы Камчатки» - это те редкие объекты Всемирного наследия, которысм ничего не угрожает. И даже если гринписовцам остро захотелось получить денег с местных бизнесов, гидов, туристических компаний и сферы гостеприимства - ЮНЕСКО тут им помочь никак не смогло.Шантаж гринписовцев мог бы привести к потере краем 785 новых рабочих мест как раз в этой сфере. Однако не срослось. Настоящие ученые доказали, что никакой угрозы уникальной прироле Камчатки в проектах туристического освоения нет.Но «Greenpeace» не сдается. Россия большая, мест, где можно начать шантажировать власти и бизнес - много. И во в эфире русской службы "Радио "Франс интернациональ"" программный директор «Greenpeace Россия» Полина Малышева довольно заявила: «И еще мы придумали, как с помощью охранного статуса ЮНЕСКО защищать уникальные природные территории от промышленного освоения. Это степи Даурии, Байкал, вулканы Камчатки». Так что новые шантажистские атаки «Greenpeace» с целью заработать и сорвать развитие Камчатки реализуются прямо сейчас.



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