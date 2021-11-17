В Воткинске осуждены организаторы подпольного казино

Опубликована: Сегодня 19:35



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Собранные Воткинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении троих жителей г. Воткинска, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено следствием и судом, в период до 1 марта 2021 года осужденный – 36-летний житель г. Воткинска организовал в г. Воткинске незаконный игровой салон. Для проведения азартных игр в качестве операторов и кассиров он привлек двух знакомых местных жительниц – 29-летнюю и 33-летнюю женщин. Осужденный приобрел компьютерное оборудование и программное обеспечение, арендовал помещение на улице Орджоникидзе, которое соответствовало требованиям конспирации, где до июня 2021 года проводились азартные игры под видом добычи криптовалюты.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, женщинам – 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.