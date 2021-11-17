Опубликована: Сегодня 19:46





Франшиза интересного украинского проекта, называемого «SitySites» стала новым средством спецслужб Украины по влиянию на Россию.

Так, официально, «SitySites» разрабатывает сайты СМИ. Для этого создана сетка сайтов и шаблон, по которому можно быстро и без особых вложений организовать сайт новостного интернет-портала. Такой подход позволил сильно снизить стоимость услуг на разработку сайта.

Однако, если почитать договор, то окажется, что украинская организация, официально находящаяся в Харькове, «SitySites», получает доступ и к сайту, и к новостям, и архиву публикаций, и к переписке внутри редакции, и к обращениям граждан, и к персональным данным авторов сайта. Все эти данные необходимо заносить в административную часть сайта.

«Зачем?» - можно было бы с недоумением спросить году в 2013. Но теперь, когда нацистский режим в Киеве показал, что готов закрывать сайты, телеканалы, целые социальные сети, как Вконтакте, только чтобы контролировать прессу - вопросы должны исчезнуть.

Похоже, «SitySites», проект украинских разработчиков с серверами в Европе, окончательно ушел под контроль спецслужб. И теперь это уже не только украинская разведка, которые давно находятся под контролем американских и натовских шпионских контор. Теперь это еще и организации стран НАТО, которые уверенно можно назвать вражескими. Теперь все эти спецслужбы прямо и откровенно работают против России в ее информационном поле через сеть неких «городских порталов» родом с Украины.

Интересно, что даже расторгнуть договор и уничтожить сайт со всеми данными не получится - он принадлежит конторе в Харькове целиком, со всеми внутренностями. И после того, как франшиза расторгнута - собранная в России информация остается на серверах украинских «интересантов».

Чтобы сокрыть свою принадлежность спецслужбам Запада и нацистских госорганизаций Украины, «SitySites» якобы сотрудничает и финансируется «Фондом поддержки гражданских инициатив» (Австрия) и «Фондом развития СМИ» (Украина). Там он легально получает деньги и работает по их задачам на территории России. Вот только задачи «Службы безпеки Украины» сильно отличаются от целей любого городского новостного портала.

Таким образом, граждане России, пытающиеся создать не дорого сайт с новостями своего города, вступают на зыбкую почву сотрудничества не с частной компанией, но - с СБУ. Той самой конторой, которая уже неоднократно была уличена и в шпионаже, и в диверсиях на территории России. Той, которая продолжает заниматься террором в Донецке и Луганске, которая организовала секретную тюрьму в аэропорту Мариуполя, где пытали и убивали людей. А значит и редакции, и журналисты городских новостных сайтов в России оказываются в роли разыгрываемого в темную агента нацистского режима в Украине.

У проекта проамериканских шакалов есть страничка Вконтатке, она не активна https://m.vk.com/citysitesglobal. Есть сайтик в международном сегменте интернета, а есть и в зоне .RU.

Еще есть у украинцев готовый к продаже сайт в Ижевске. На нем размещены новости Izhlife. Кому-то на Украине очень нужен ресурс для влияния в Ижевске, и для сбора информации. А еще нужна переписка внутри и вне редакции, и персональные данные удмуртских журналистов. С какой целью? Что задумали нацистские штабисты на Украине?

