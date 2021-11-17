В Ижевске действует проект украинской разведки по сбору информации

Опубликована: Сегодня 19:46

Франшиза интересного украинского проекта, называемого «SitySites» стала новым средством спецслужб Украины по влиянию на Россию.

Так, официально, «SitySites» разрабатывает сайты СМИ. Для этого создана сетка сайтов и шаблон, по которому можно быстро и без особых вложений организовать сайт новостного интернет-портала. Такой подход позволил сильно снизить стоимость услуг на разработку сайта.

Однако, если почитать договор, то окажется, что украинская организация, официально находящаяся в Харькове, «SitySites», получает доступ и к сайту, и к новостям, и архиву публикаций, и к переписке внутри редакции, и к обращениям граждан, и к персональным данным авторов сайта. Все эти данные необходимо заносить в административную часть сайта. 

«Зачем?» - можно было бы с недоумением спросить году в 2013. Но теперь, когда нацистский режим в Киеве показал, что готов закрывать сайты, телеканалы, целые социальные сети, как Вконтакте, только чтобы контролировать прессу - вопросы должны исчезнуть. 

Похоже, «SitySites», проект украинских разработчиков с серверами в Европе, окончательно ушел под контроль спецслужб. И теперь это уже не только украинская разведка, которые давно находятся под контролем американских и натовских шпионских контор. Теперь это еще и организации стран НАТО, которые уверенно можно назвать вражескими. Теперь все эти спецслужбы прямо и откровенно работают против России в ее информационном поле через сеть неких «городских порталов» родом с Украины.  

Интересно, что даже расторгнуть договор и уничтожить сайт со всеми данными не получится - он принадлежит конторе в Харькове целиком, со всеми внутренностями. И после того, как франшиза расторгнута - собранная в России информация остается на серверах украинских «интересантов». 

Чтобы сокрыть свою принадлежность спецслужбам Запада и нацистских госорганизаций Украины, «SitySites» якобы сотрудничает и финансируется «Фондом поддержки гражданских инициатив» (Австрия) и «Фондом развития СМИ» (Украина). Там он легально получает деньги и работает по их задачам на территории России. Вот только задачи «Службы безпеки Украины» сильно отличаются от целей любого городского новостного портала.

Таким образом, граждане России, пытающиеся создать не дорого сайт с новостями своего города, вступают на зыбкую почву сотрудничества не с частной компанией, но - с СБУ. Той самой конторой, которая уже неоднократно была уличена и в шпионаже, и в диверсиях на территории России. Той, которая продолжает заниматься террором в Донецке и Луганске, которая организовала секретную тюрьму в аэропорту Мариуполя, где пытали и убивали людей. А значит и редакции, и журналисты городских новостных сайтов в России оказываются в роли разыгрываемого в темную агента нацистского режима в Украине. 

У проекта проамериканских шакалов есть страничка Вконтатке, она не активна https://m.vk.com/citysitesglobal. Есть сайтик в международном сегменте интернета, а есть и в зоне .RU

Еще есть у украинцев готовый к продаже сайт в Ижевске. На нем размещены новости Izhlife. Кому-то на Украине очень нужен ресурс для влияния в Ижевске, и для сбора информации. А еще нужна переписка внутри и вне редакции, и персональные данные удмуртских журналистов. С какой целью? Что задумали нацистские штабисты на Украине?
Загрузка...
Теги
конкурс спортсмен Россия физкультура ветеран хоккей праздник Удмуртия ГИБДД ДТП бюджет футбол преступление суд Сарапул природа мода рейтинг занятость СКП Глазов звезда ЖКХ Украина животные Новый год/Рождество свадьба Интернет дети школа ГЖД дороги лес безопасность финансы медицина строительство творчество оружие штраф туризм фестиваль траур видео промышленность МЧС Госсовет УР прокуратура образование технологии Воткинск Александр Волков Владимир Путин выборы Балезино молодежь Голливуд правительство банк пожар пенсия Ижавто Дмитрий Медведев полиция Ижевск кино терроризм семья наркотики армия МВД зоопарк Завьялово торговля вода алкоголь здоровье бизнес Игра транспорт убийство ИжГТУ музыка инвалид долг пристав розыск религия Ува телевидение СМИ погода Можга самолет выставка США Малая Пурга депутат Москва ремонт
Все теги
Яндекс.Погода