В Удмуртии осудили мужчину за надругательство над 13-летней девочкой

Опубликована: Сегодня 15:42

Сайт Pixabay.com

Прокуратурой Вавожского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении  27-летнего жителя с. Вавож, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста) и ч. 2 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Суд установил, что  с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года по месту своего жительства в с. Вавож подсудимый совершал половые сношения с малолетней девочкой.

Кроме того, в период с января по март 2020 года по месту своего жительства  совершил в отношении указанной девочки развратные действия.

Приговором Увинского районного суда мужчине  назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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