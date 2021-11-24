В Удмуртии шесть с половиной лет колонии присудили убийце односельчанина

Опубликована: Сегодня 16:35



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Собранные Можгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республикедоказательства признаны судом достаточными для признания 62-летнего жителя Можгинского района виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как установлено следствием и судом, 13 апреля 2021 года около 10 часов осужденный и его знакомый 46-летний односельчанин по месту жительства в селе Пычас Можгинского района употребляли спиртные напитки, при этом между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта осужденный ударил односельчанина ножом в живот. В результате полученного ранения потерпевший при доставлении в больницу скончался.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, проведены судебно-медицинские экспертизы, судебно-биологическая экспертиза, психолого-психиатрическая экспертизы и молекулярно-генетическая экспертиза.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.