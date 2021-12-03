Мужчина в Ижевске осужден за кражи и изнасилование

Опубликована: 1 декабря 2021 г. 17:07



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Собранные следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего жителя г. Ижевска, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как установлено следствием и судом, в июне 2019 года осужденный незаконно проник в сарай, расположенный на территории частного домовладения по ул. Красноармейская г. Ижевска, откуда похитил чужое имущество.

В сентябре 2020 года осужденный встретил на улице незнакомую несовершеннолетнюю девочку, путем обмана привел ее к себе домой, где совершил сексуальное насилие.

Несмотря на то, что мужчина отрицал причастность к совершению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней, его вина в полном объеме доказана собранными на следствии доказательствами. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, кроме того, судом назначены принудительные меры медицинского характера.