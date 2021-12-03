|
Украинец выложил видео с расстрелом арабов на границе с Белоруссией
Опубликована: 1 декабря 2021 г. 17:09 Дикое поле, в которое превратилась Украина под властью нацистов, продолжает поставлять все более дикие новости.
Один из украинских военных разместил на своем аккаунте в Фейсбуке видео, на котором видно как группа людей расстреливает из автоматов группу других людей. Видео снято в условиях ночного освещения. Камера переведена в режим ночного видения, изображение черно-белое, звука на видео нет.
Группа людей, 30 - 40 человек, осторожно, прощупывая в темноте ногами дорогу, двигаются в в кадре слева направо. Внезапно передовые пешеходы начинают падать, вся группа от осторожного движения переходит к паническому бегу в обратную сторону. При этом видно, как люди продолжают падать. В кадр вбегают люди, которые, судя по всему ведут прицельный огонь длинными очередями по убегающим.
Как становится понятно из изучения аккаунта украинского военного, видео снято где-то у границы с Белоруссией неподалеку от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Это кадры попытки мигрантов попасть из Белоруссии на Украину от 29 ноября 2021. Об инциденте написал житомирский областной новостной сайт zhitomirnews.com . Видимо, арабы собирались дойти до Европы через границу с Украиной, поскольку граница Белоруссии и Польши перекрыта намного более надежно.
Стоит напомнить, что бойцы нацистских структур в составе украинской армии были стянуты на границу с Белоруссией несколько ранее, не позднее 26 ноября, в рамках операции "Полесье", в рамках которой с 26 ноября военные стянуты к границам Белоруссии.
"Свидомые" комментаторы, пишущие бойцу ВСУ комментарии на украинском уже связывают появление этого видео с Россией. По традиции: "Мосфильм" и "сами себя расстреляли", как это было еще в 2014 году после бомбежки центра Луганска с десятками жертв. Другие комментаторы, внимательно посмотрев видео, сообщают, что военные добивали раненых.
Однако ряд Телеграм-каналов уже связал появление видео с тем, что на Украине резко обострилась борьба. Такую же версию выдвинули грантососы-соросята на сайте Детектор Медиа. Это связано с рядом заявлений президента Владимира Зеленского, который обвинил самого богатого олигарха Украины Рината Ахметова в попытке государственного переворота. В ответ олигарх дал отмашку своим СМИ, которые теперь открыто и жестко травят и президента и его партию "Слуга народа". Похоже, что появление видео расправы над мигрантами призвано послужить еще одним ударом Ахметова по позициям Зеленского как во внутренней политической борьбе, так и для внешних наблюдателей, иностранных политиков. Обвинение в массовом убийстве мигрантов руками украинских нацистов - это последнее что сейчас нужно слуге американского посла Володе Зеленскому.
Когда этот материал готовился к публикации стало известно о том, что сегодня, 1 декабря 2021, во время выступления в Верховной Раде Украины Зеленский наградил боевика неонацистского "Правого сектора" Дмытро Коцюбайло званием "Хероя Украины". Этот палач честно признавался в интервью New York Times, что держит в клетке волка, чтобы скармливать ему русских.
Загрузка...