Больше 2 кг наркотиков нашли у нарко-оптовика в Ижевске

Опубликована: 1 декабря 2021 г. 18:19





Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками спецподразделения «Гром» по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали на улице Бабушкина г.Ижевска 46-летнего неработающего местного жителя. При личном досмотре подозреваемого полицейские обнаружили в кармане его одежды сверток с наркотическим средством синтетического происхождения массой 10 граммов.

В ходе обыска в арендованной подозреваемым квартире на ул. 50 лет ВЛКСМ полицейские обнаружили синтетические наркотические средства общей массой 2.2 кг и растительные наркотики массой 180 граммов. Также в квартире были найдены электронные весы и упаковочный материал. Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый является оптовым закладчиком интернет-магазина, запрещенные вещества сбывал бесконтактным способом на территории г.Ижевска. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК обнаружили в районе лесополосы по ул. Холмогорова оборудованный им тайник, из которого изъяли 75 граммов синтетического наркотического средства.

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г.Ижевску возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ и ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.